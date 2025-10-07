"KRIJU DA SU SPAVALE SA MNOM" Bora Santana šokirao u Eliti, priznao da je bio intiman sa nekoliko cimerki - Milica Kemez za ovo nije znala
Bora Santana, učesnik rijalitija Elita 9 i bivši suprug Milice Kemez, napravio je haos za crnim stolom, kada je ispričao da je sa nekoliko cimerki, sadašnjih, bio intiman.
Naime, Bora tvrdi da one i dalje mudro ćute, te i kada bi progovorio o svemu, nastao bi skandal.
U emisiji je odmah nastao muk, budući da se sada svi pitaju kada su bili intimni, za vreme njegovog braka sa Milicom Kemez, ili nakon razvoda.
U toku emisije u Eliti učesnici su imali zadatak da izaberu najvećeg lažova, te je tada nastao muk.
- Ja ću navesti Saru, ali mi smo oboje slagali. Na drugom mestu mi se naravno nalazi Dača Virijević koji širi dezinformacije, ali on laže za dobrobit rijalitija. Na trećem mestu se nalazi advokatica jer je simulirala s**s.
- Ovde imaju devojke koje su sa mnom vodile ljubav, ali ćute, a ćutim i ja zato sam najveći lažov, tako da bolje da ne pričam više ništa, nastaće skandali. Ima par njih sa kojima sam spavao - rekao je Bora.
Hteo pomirenje sa Milicom
Bora Santana se prisetio ljubavi sa Milicom i priznao da su sve pokušali da sačuvaju brak.
- Pokušali smo, ali ja kao da nisam svoj bude svega i ne izlazi na dobro. Ti da me pitaš koji su razlozi ne znam... Mi smo totalno različiti. Mi smo se voleli, nismo mogli jedno bez drugog. Volelo smo se na neki način ne znam da objasnim koji. Kad sam video da ima neki problem, potresao bih se - priznao je Santana.