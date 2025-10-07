Slušaj vest

Bora Santana, učesnik rijalitija Elita 9 i bivši suprug Milice Kemez, napravio je haos za crnim stolom, kada je ispričao da je sa nekoliko cimerki, sadašnjih, bio intiman.

Naime, Bora tvrdi da one i dalje mudro ćute, te i kada bi progovorio o svemu, nastao bi skandal.

U emisiji je odmah nastao muk, budući da se sada svi pitaju kada su bili intimni, za vreme njegovog braka sa Milicom Kemez, ili nakon razvoda.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana u Eliti 9 planira novu romansu Foto: Printscreen YouTube

U toku emisije u Eliti učesnici su imali zadatak da izaberu najvećeg lažova, te je tada nastao muk.

- Ja ću navesti Saru, ali mi smo oboje slagali. Na drugom mestu mi se naravno nalazi Dača Virijević koji širi dezinformacije, ali on laže za dobrobit rijalitija. Na trećem mestu se nalazi advokatica jer je simulirala s**s.

- Ovde imaju devojke koje su sa mnom vodile ljubav, ali ćute, a ćutim i ja zato sam najveći lažov, tako da bolje da ne pričam više ništa, nastaće skandali. Ima par njih sa kojima sam spavao - rekao je Bora.

Hteo pomirenje sa Milicom

Bora Santana se prisetio ljubavi sa Milicom i priznao da su sve pokušali da sačuvaju brak.