Slušaj vest

Stanija Dobrojević se oglasila povodom zbližavanja njenog dečka Asmina Durdžića i njene drugarice Maje Marinković, ali i priča da su njih troje skovali plan zbog rijalitija.

Naime, počelo je da se spekuliše da su Stanija, Asmin i Maja imaju dogovor i da sve ovo rade isključivo zbog rijalitija.

– Na sve što se dešava čitam komentare na Jutjubu kako smo Asmin, Maja i ja navodno u nekom dogovoru… Ako vam je to zaključak, onda ste školski primer zašto ovce idu u stadu – napisala je Stanija na svom profilu, nakon čega je dodala:

– Nekada su rijaliti komentarisali ljudi s mozgom, danas samo zatupile baba-tetke s tastaturom. Sami ste se okarakterisali time kako komentarišete o ovoj situaciji.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević o odnosu Asmina i Maje Marinković Foto: Pritntsceen/Instagram

Nema opravdanja

Podsetimo, starleta Stanija Dobrojević oglasila se nakon što je njen dečko Asmin Durdžić pričao sa Majom Marinković u šiframa, misleći da ih kamere neće uhvatiti.

- Primorana sam da se oglasim jer je očigledno da se neko previše zaigrao rijalitija. Ne znam da li je dobio neke "instrukcije" ili mu je neko napunio glavu u vezi mene, ali za ovakvo ponašanje jednostavno nema opravdanja, počela je ona, a zatim je spomenula i Asminovo druženje sa Minom Vrbaški.