"OVCE IDU U STADO" Stanija Dobrojević ne može da veruje šta se dešava u Eliti 8, ne prestaje da se oglašava o Asminu i Maji
Stanija Dobrojević se oglasila povodom zbližavanja njenog dečka Asmina Durdžića i njene drugarice Maje Marinković, ali i priča da su njih troje skovali plan zbog rijalitija.
Naime, počelo je da se spekuliše da su Stanija, Asmin i Maja imaju dogovor i da sve ovo rade isključivo zbog rijalitija.
– Na sve što se dešava čitam komentare na Jutjubu kako smo Asmin, Maja i ja navodno u nekom dogovoru… Ako vam je to zaključak, onda ste školski primer zašto ovce idu u stadu – napisala je Stanija na svom profilu, nakon čega je dodala:
– Nekada su rijaliti komentarisali ljudi s mozgom, danas samo zatupile baba-tetke s tastaturom. Sami ste se okarakterisali time kako komentarišete o ovoj situaciji.
Nema opravdanja
Podsetimo, starleta Stanija Dobrojević oglasila se nakon što je njen dečko Asmin Durdžić pričao sa Majom Marinković u šiframa, misleći da ih kamere neće uhvatiti.
- Primorana sam da se oglasim jer je očigledno da se neko previše zaigrao rijalitija. Ne znam da li je dobio neke "instrukcije" ili mu je neko napunio glavu u vezi mene, ali za ovakvo ponašanje jednostavno nema opravdanja, počela je ona, a zatim je spomenula i Asminovo druženje sa Minom Vrbaški.
- Prvo je krenulo sa bliskim druženjem sa Minom - iako sam preko toga prešla jer može da se druži sa kim hoće. Ali ovo sad, pikiranje Maje i šaputanja kao da misli da se napolju ništa ne vidi? Zna kroz šta sam prošla ranije sa Majom, i on sad svesno ide tim putem? Zbog čega ako mi to ne prija i to ne tolerišem? Podsetiću vas, poslala sam ga da reši odnos sa bivšom isključivo zato što imaju dete. Da nema dete s njom, odavno bi bio precrtan. A on je izgleda otišao da... "brani našu ljubav"?! Neću da dramatizujem , ali žuti karton! Pratim dalje pa ću videti kako da reagujem, ako ova rijaliti igra pređe granicu, dostojanstva, poverenja i poštovanja. Toliko za sad, poručila je bivša zadrugarka.