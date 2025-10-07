Borin prijatelj kaže da je čuo da mu je Milica Bila neverna

Bora Santana i Milica Kemez nedavno su se i zvanično razveli, što je učesnik "Elite 9" proslavio otvaranjem šampanjca ispred suda. On je od produkcije tražio i da napravi žurku kako bi proslavio kraj braka.

Sada, samo nekoliko dana kasnije bivši učesnik rijalitija Boža Džons otkrio je neke stvari o bivšem bračnom paru. On je gostovao na Red televiziji i ispričao detalje koji su bili nepoznati. Najpre je istakao da je zamerio Bori što ga nije zvao na svadbu, iako su bili prijatelji, a onda i da je čuo da je Kemezova svom tadašnjem mužu bila neverna.

"Zvao me je samo da bi me ismevao"

- Kada sam trebao da budem pozvan na Borinu svadbu, on je to iskulirao, a svaki dan me zvao telefonom. Bora se mnogo ogrešio o mene, ima loše postupke i voli da te ismeva. Nikada me nije nazvao od srca i da me čuje kao druga, već samo da bi me ismevao. Zvao me svaki dan po dva puta, a ja njega po jednom u petnaest dana. Ja sam načuo nekakve priče što se tiče i Bore i Milice, čitao sam da se Milica zabavljala sa drugim muškarcem -rekao je Boža i dodao:

Boža Džons govorio o razvodu Bore santane i Milice Kemez Foto: Printscreen

- To su gluposti, to nije istina. to čak i Bora zna. Sve za nju možeš reći, ali kakav drugi muškarac - rekla je bivša zadrugarka Lili.

- Nismo ovde da sudimo šta je istina, a šta nije, ja sam čitao po portalima. Ja želim sve najbolje i Bori i Milici. Ne verujem da je to prazna priča, mislim da gde ima dima ima i vatre -tvrdio je Boža.

Lili je i dalje branila kemezovu.

- Ja ne znam intimu, znam da se ona dala tom braku, a on je voleo da šmugne. Mislim da je ona videla nešto u tim porukama, ti prisluškivači su bili zezanje, to je bilo na rečima, ne na delima. Imala je plastični prisluškivač, donela je kući i zezala se -rekla je Lili za Red Tv".

Bora Santana o razvodu od Milice Kemez Foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, Bora je nakon razvoda pričao o toj temi u rijalitiju.

- Pokušali smo, ali ja kao da nisam svoj, bude svega i ne izlazi na dobro. Ti da me pitaš koji su razlozi ne znam... Mi smo totalno različiti. Mi smo se voleli, nismo mogli jedno bez drugog. Volelo smo se na neki način ne znam da objasnim koji. Kad sam video da ima neki problem, potresao bih se - rekao je Santana.