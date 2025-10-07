Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu u 71. godini. 

Halid je rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca, a živeo je u Sarajevu, gradu u kojem je i preminuo na Univerzitetskoj klinici, gde je proveo svoj eposlednje dane.

Talenat nasledio od majčine familije

Muzički talenat nasledio je od familije sa majčine strane, a da će mu pevanje biti životni poziv odlučio je nakon odsluženja vojnog roka. Pevao je prvo u kafanama kod Sokoca, a nakon toga po sarajevskim restoranima i kafanama.

Prvu singl ploču izdao je 1979. godine. Na njoj su bile pesme „Grešnica" i „Ne budi mi nadu". Numere „Sijedi starac" i „Zašto je moralo tako da bude", koje je snimio dve godine kasnije donele su mu veću popularnost, piše biografija.org.

Umro Halid Bešlić Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Marina Lopičić, Dragana Udovičić

Posle izlaska albuma „Dijamanti", koji je objavljen 1984. godine za njega su čuli ljubitelji narodne muzike širom bivše Jugoslavije. U periodu od 1985. do 1991. godine izdao je osam ploča, a raspad Jugoslavije i rat na tim područjima dočekao je u Nemačkoj.

Ipak, odlučio je da se vrati u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomagao ljudima u svojoj zemlji. Iako on nerado govori o tome, zna se da je organizovao nekoliko stotina koncerata za prikupljanje humanitarne pomoći ratom zahvaćenim područjima.

