Mustafa Durdžić, otac učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, oglasio se ponovo na društvenim mrežama, gde se osvrnuo na pojedine komentare gledalaca koji su našli za shodno da tumače njegov humani gest koji je oduševio Balkan.

Naime, u "Elitu" se prošlog ponedeljka uselio Nerio Boris Ružanji, sin Site Ahmić, a brojni učesnici rijalitija su rešili da mu pomognu tako što su mu poklonili svoje odevne komade ili obuću, a onda su Mustafa i njegova supruga Mevlida oduševili sve kada su mu poslali paket garderobe.

Međutim, kao i uvek, našli su se pojedini negativni komentari, na koje je Alibabin otac sada odgovorio.

- Čitam danas komentare da je Nerio dobio korišćenu robu jer na robi nema cene. Sad tek kontam kakve su to žene i muškarci koji tako nešto napišu. Cene se uvek skidaju sa poklona, etikete se skidaju kad se odeća pere. Sigurno neke žene znaju zašto se nova odeća pere a ove koje ne znaju ni ne treba da znaju. Pere se iz zdravstvenih razloga svaka odeća koja ima kontakt sa telom. Bunde i teža garderoba se ne pere. U naš ormar nikad nije ušla odeća, a da nije pre tog oprana, osušena i ispeglana. Isto tako nikad nije ušla majica, košulja i slično koje je bilo 10 minuta na telu niti nešto šta je imalo kontakta sa kafanskim dimom i slično - napisao je Durdžić, koji se potom osvrnuo na bivšu snaju Aneli, njenu sestru Situ i majku Groficu.

- Neki podržavaju tri Ahmićke koje nisu uplatile nikad ni 1evro PDV-a, niti za zdravstveno osiguranje, niti za penziono osiguranje, niti za bilo koju humanitarnu pomoć. Ali zato pljuju po ljudima koji rade, koji plaćaju sve moguće poreze i samodoprinose i zdravstvena osiguranja. Bilo bi dobro da svi dobijaju osiguranje i penziju i zaštitu od osoba koje podržavaju - zaključio je on.

