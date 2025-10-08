Učesnici rijaliti programa "Elita 9" provodili su slobobodno vreme u dvorištu, kada je Asmin Durdžić rešio da se našali i zaprosi Milosavu Pravilović.

On je najpre priznao svoja osećanja prema njoj, a potom se spsutio na kolena i stavio joj pristen na ruku.

- Od kada sam te upoznao moje srce pripada samo tebi, svako jutro kad ustanem prvo na šta pomislim si ti. Svako jutro kad otvorim oči vidim tebe da izlaziš iz kupatila. Svaku noć kad legnem spavati pomislim na tebe. Razmišljao sam o ovome danima, od kad sam ušao ovde - rekao je Asmin, a potom se spustio na kolena i postavio najvažnije pitanje:

Asmin Durdžić zaprosio Milosavu Foto: Printscreen YouTube

- Milosava, da li želiš da se udaš za mene?

- Da - kratko je odgovorila Milosava.

- Mama, evo ti jedna snajka, poštena, vredna, radna - rekao je Asmin i najavio da dolaze zajedno u Austriju.

- Šta ćemo sa ovim ženama? - pitala je Milosava.

- Rasteraj kokošinjac. Sad smo vereni, nemoj da sam te video sa drugim muškarcem - dodao je on.

Kurir.rs

