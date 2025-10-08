Tokom burne noći i spektakularne proslave razvoda Bore Santane, dogodio se trenutak koji je zatekao mnoge, a Stanija Dobrojević se tim povodom oglasila.

Njen dečko Asmin Durdžić prišao je muzičarima sa posebnim zahtevom. Naime, tražio im je da otpjevaju pesmu "Ti pakosna ženo" koju je posvetio Maji Marinković, ali da ne otkrivaju da je narudžbina stigla od njega.

Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Za Maju, ali da ne kažete od koga je - čuje se u videu.

Zanimljiv detalj je to što je Asminova sadašnja partnerka Stanija ostavila lajk na ovu objavu, što sada zahuhtava dodatno situaciju, jer upravo zbog njegovog zbližavanja sa Majom, Stanija je otkrila da mu je dala "žuti karton".

Njeno neodobravanje jasno je stavljeno do znanja, ali čini se da Asmin nije mnogo mario za to, njegov postupak govori više od reči, pogotovo zato što reči same pesme šalju jasnu poruku:

- Ti, pakosna ženo, što rušiš sreću, što stvaraš boli, što stvaraš boli jednom čoveku koji te iskreno voli. Volećeš i ti nekada, duša će grehe da ti plaća, pitaćeš zašto se ljubav za ljubav ne vraća - glasi tekst pesme.

Ovim povodom Stanija se oglasija na svom instagram profilu i poručila:

Stanija Dobrojević raskida sa Asminom
Stanija Dobrojević raskida sa Asminom Foto: Printscreen Instagram

- Primorana sam da se oglasim jer je očigledno da se neko previše zaigrao rijalitija. Ne znam da li je dobio neke "instrukcije" ili mu je neko napunio glavu u vezi mene, ali za ovakvo ponašanje jednostavno nema opravdanja - poručila je Stanija, pa dodala:

- Prvo je krenulo sa bliskim druženjem sa Minom - iako sam preko toga prešla jer može da se druži sa kim hoće. Ali ovo sad, pikiranje Maje i šaputanja kao da misli da se napolju ništa ne vidi? Zna kroz šta sam prošla ranije sa Majom i on sad svesno ide tim putem? Zbog čega, ako mi to ne prija i to ne tolerišem? Podsetiću vas, poslala sam ga da reši odnos sa bivšom isključivo zato što imaju dete. Da nema dete s njom, odavno bi bio precrtan. A on je izgleda otišao da... "brani našu ljubav"?! Neću da dramatizujem, ali žuti karton! Pratim dalje pa ću videti kako da reagujem ako ova rijaliti igra pređe granicu, dostojanstva, poverenja i poštovanja. Toliko za sad - poručila je bivša zadrugarka.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsŠOK REAKCIJA STANIJE DOBROJEVIĆ Asmin naručuje pesme za Maju Marinković, a starleta sve posmatra od kuće
3635752-screenshot20231003223834-edit-copy.jpg
Rijaliti"OVCE IDU U STADO" Stanija Dobrojević ne može da veruje šta se dešava u Eliti 8, ne prestaje da se oglašava o Asminu i Maji
stanija.png
Stars"MOŽDA KONAČNO DOBIJEM SVOJU SLOBODU!" Stanija donela odluku, šok priznanje o Asminu: Progovorila o prevari
Asmin otkrio da li ulazi u Elitu 9
RijalitiSITA AHMIĆ POSLALA LJUDE DA MUČE STANIJU?! Starleta progovorila o spontanom pobačaju zbog napada u Crnoj Gori, bacali Asminu magiju: Videla sam svojim očima...
Stanija Dobrojević o gubitku bebe
Stars"ASMIN MI NEDOSTAJE KAO PRIJATELJ" Stanija šokirala izjavom uživo u pogramu: Shvatila sam da ga gledam kao druga...
Stanija Dobrojević shvatila da joj je Asmin najbolji prijatelj

Asmin o govori o Cerki Izvor: Kurir