Tokom burne noći i spektakularne proslave razvoda Bore Santane, dogodio se trenutak koji je zatekao mnoge, a Stanija Dobrojević se tim povodom oglasila.

Njen dečko Asmin Durdžić prišao je muzičarima sa posebnim zahtevom. Naime, tražio im je da otpjevaju pesmu "Ti pakosna ženo" koju je posvetio Maji Marinković, ali da ne otkrivaju da je narudžbina stigla od njega.

- Za Maju, ali da ne kažete od koga je - čuje se u videu.

Zanimljiv detalj je to što je Asminova sadašnja partnerka Stanija ostavila lajk na ovu objavu, što sada zahuhtava dodatno situaciju, jer upravo zbog njegovog zbližavanja sa Majom, Stanija je otkrila da mu je dala "žuti karton".

Njeno neodobravanje jasno je stavljeno do znanja, ali čini se da Asmin nije mnogo mario za to, njegov postupak govori više od reči, pogotovo zato što reči same pesme šalju jasnu poruku:

- Ti, pakosna ženo, što rušiš sreću, što stvaraš boli, što stvaraš boli jednom čoveku koji te iskreno voli. Volećeš i ti nekada, duša će grehe da ti plaća, pitaćeš zašto se ljubav za ljubav ne vraća - glasi tekst pesme.

Ovim povodom Stanija se oglasija na svom instagram profilu i poručila:

- Primorana sam da se oglasim jer je očigledno da se neko previše zaigrao rijalitija. Ne znam da li je dobio neke "instrukcije" ili mu je neko napunio glavu u vezi mene, ali za ovakvo ponašanje jednostavno nema opravdanja - poručila je Stanija, pa dodala:

- Prvo je krenulo sa bliskim druženjem sa Minom - iako sam preko toga prešla jer može da se druži sa kim hoće. Ali ovo sad, pikiranje Maje i šaputanja kao da misli da se napolju ništa ne vidi? Zna kroz šta sam prošla ranije sa Majom i on sad svesno ide tim putem? Zbog čega, ako mi to ne prija i to ne tolerišem? Podsetiću vas, poslala sam ga da reši odnos sa bivšom isključivo zato što imaju dete. Da nema dete s njom, odavno bi bio precrtan. A on je izgleda otišao da... "brani našu ljubav"?! Neću da dramatizujem, ali žuti karton! Pratim dalje pa ću videti kako da reagujem ako ova rijaliti igra pređe granicu, dostojanstva, poverenja i poštovanja. Toliko za sad - poručila je bivša zadrugarka.

