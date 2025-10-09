Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Slađa Lazić po izlasku iz "Elite 8" otvorila je profil na sajtu za odrasle, a sada deli i popuste za svoju intimu.

Naime, Slađa je sada na svom Instagram profilu podelila svoju fotografiju, selfi u donjem vešu i otkrila da ima promociju na svom profilu na sajtu za odrasle.

- Još večeras je cena 5 evra. Nemojte propustiti priliku - poručila je starleta.

Slađa Lazić ima popust na sajtu za odrasle Foto: Printscreen Instagram

"Imala sam intimne odnose 12 sati bez prestanka"

Slađa Poršelina je inače šokirala javnost kada je iznela detalje iz svog intimnog života.

- Sa fudbalerom sam imala intimne odnose čak 12 sati bez prestanka. Sportisti su pravi muškarci za mene jer su puni snage, šokirala je rijaliti učesnica i otkrila da se posvađala sa dečkom fudbalerom jer nije želeo da ponovo uđe u rijaliti.

- Trenutno nismo u najboljim odnosima. Dečko se naljutio na mene jer sam odlučila da ponovo uđem u "Elitu". On je iz nekog potpuno drugog sveta i šou-biznis i rijaliti programi nisu mu najjasniji. On ne razume moju želju za slavom i zbog toga smo prekinuli kontakt. Ne mogu i ne želim da budem sa nekim ko me ne podržava i ne razume.

Slađu su letos povezivali s jednim muškarcem od 55 godina, ali ona je tvrdila da je njen izabranik mlađi, mada se zbunila dok je "računala" koliko ima godina.

- Moj dečko je '85. godište, znači ima 35 godina, a ne 55. Mada nemam ništa protiv ni da ima 55 godina. Verenik mi je bio '85. godište, a nakon toga sam imala dečka koji je '96. godište. Oduvek se polemiše odakle mi novac, da li sam sponzoruša i da li idem sa starijim ljudima za novac. Uvek se takve priče kače za lepu devojku. Priča se da sam sa dedama u vezi, što je apsolutna neistina. Ja nemam nijednu mrlju! - pravdala se Lazićeva i dodala da je sve stekla sama, kao i da je sama platila plastične operacije:

- Sve što imam sama sam zaradila, niko mi nije pomogao i ništa mi nije palo s neba. Ja sam žena koja je vredna i radna! Nije me sramota da radim nijedan posao, sve je za ljude. Sama sam platila sve operacije i napokon sam zadovoljna svojim izgledom.

Kurir.rs

