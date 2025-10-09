Rijaliti učesnici su, po svemu sudeći, već toliko umorni da ne mare čak ni za honorar, već bi rado i platili, samo da odmore malo duže od predviđenog vremena za spavanje.

Naime, veliki šef je pustio takmičarima "Elite 9" muziku, kako bi im stavio do znanja da je dozvoljeno vreme za spavanje završeno i da je došao trenutak da napuste svoje krevete i posvete se dnevnim aktivnostima.

Elita 9 - učesnici kažnjeni zbog spavanja Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Pink

Oni su kao i svakog dana imali ozbiljne probleme oko buđenja, iako im je dobro poznato da je spavanje u nedozvoljeno vreme zabranjeno.

Oni će zbog kršenja ovog honorara biti udareni po džepu, tj produkcija će im oduzeti deo honorara.

Kurir.rs

