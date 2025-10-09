Kako kaže, Luka Vujović se Maji ne smeška jer mu se dopada, već jer ima smešne pokrete
LUKA VUJOVIĆ POKUŠAVA DA SE OPRAVDA ZBOG SMEŠKANJA MAJI! Ponosan na sebe zbog jedne stvari, a evo kako kometariše Marinkovićevu!
Rijaliti učesnica Luka Vujović sa Zoricom Marković u pušionici je komentarisao sinoćnu emisiju "Pitanja gledalaca".
- Da li si videla koliko pitanja? Imao sam 30 pitanja - rekao je Luka.
- Dobro si s mozgom ostao normalan. Ma kakva crna Jakšićka, Maja - smejala se Zorica.
- Ma nisam pogledao... Maja tako kad ustane ironično možda sam se nasmejao, ali ne Maji - pravdao se Luka.
- Je l' ti ne smeš da pogledaš žensko? Pa ne znači da ćeš odmah da j*beš - rekla je Zorica.
Kurir.rs
