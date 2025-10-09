Rijaliti učesnica Luka Vujović sa Zoricom Marković u pušionici je komentarisao sinoćnu emisiju "Pitanja gledalaca".

- Da li si videla koliko pitanja? Imao sam 30 pitanja - rekao je Luka.

1/5 Vidi galeriju Luka Vujović najavio raskid Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Dobro si s mozgom ostao normalan. Ma kakva crna Jakšićka, Maja - smejala se Zorica.

- Ma nisam pogledao... Maja tako kad ustane ironično možda sam se nasmejao, ali ne Maji - pravdao se Luka.

- Je l' ti ne smeš da pogledaš žensko? Pa ne znači da ćeš odmah da j*beš - rekla je Zorica.

Kurir.rs