Asmin Durdžić sedeo je u pušionici sa Sarom Raičević i Tanjom Boginjom, koja je preko njega prebacila svoje noge. U jednom trenutku pojavila se Maja Marinković koja je sela u njihovo društvo, ali je Alibaba odlučio da promeni taktiku.

Naime, on je skroz iskulirao njeno obraćanje i samo joj dodao upaljač koji je tražila, a onda bez reči napustio pušionici i otišao svojim putem.

Odmah nakon što je iskulirao Maju otišao je da se pohvali svom prijatelju i dežurnom golobu pismonoši, Danilu Dači Virijeviću.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

- Ona ušla u pušionici, a ja sam je samo iskulirao. Pitala me da li imam upaljač, samo sam joj dao i izašao. Ne pričam uopšte do večeras - rekao je Alibaba.

Durdžić je nakon toga legao na krevet sa Tanjom Boginjom i Sarom Raičević, a ona su odlučile da mu pruže najbolji mogući tretman.

Naime, Sara i Boginja su opustile ručice, a onda se bacila na češkanje i maženje još uvek zauzetog Alibabe. Boginja se nije ustručavala čak ni da poljubi Alibabu, a on ni na to nije imao reakciju.

- Da li se kupamo večeras zajedno? - pitala je Boginja.

- Možemo - rekao je Asmin.

Kurir.rs

