Luna Đogani godinama je poznata javnosti kao ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija, a popularnost je stekla u prvoj sezoni "Zadruge".

U drugoj je trijumfovala i zaljubila se u Marka Miljkovića, sa kojim je nekoliko godina kasnije dobila dve ćerkice.

Porodica Đogani

Njena rođena sestra Nina Đogani uz svoju sestru ali i kompletnu porodicu dospela je u javni svet iako se neretko pojavljuje u medijima i svoj život želi da sačuva u privatnosti.

Danas su jedne od najatraktivnijih devojaka na javnoj sceni a nekada su izgledale potpuno drugačije.

Nina i Luna su ćerke poznatih densera, Anabele i Gagija koji su nekada harali estradom sa grupom Funky G, te su bili jedni od omiljenih parova.

Njihov razvod bio je šok za sve, a nešto kasnije u rijalitiju Zadruga izneli su sav prljav veš.

U vreme ljubavi i blagostanja izgledali su srećno i bezbrižno, a fotografije iz prošlosti čuvaju najlepše uspomene.

Podsetimo, Anabela i Gagi su prethodne godine rešili sve razmirice i počeli ponovo da nastupaju zajedno. Pored mnogobrojnih fanova grupe Fungy G, njihove ćerke su najsrećnije što su im roditelji obnovili saradnju, te sa ponosom govore o tome.

Komšije o Anabeli Atijas

Anabeline komšije imaju samo reči hvale za ovu porodicu, a naročito pevačicu, za koju kažu da je lepša bez šminke.

- Anabelu poznajem samo iz viđenja, ona je poslovna žena, sretala sam je u prodavnici. Njenu ćerku Lunu sam gledala u rijalitiju, kad je bila sa onim pevačem, pa sad ima muža. Majka ju je strašno kritikovala. Decu treba kritikovati, ali u startu, kad imaju 25 godina, tu nema kritike - kaže jedna komšinica koja je pohvalila i pevačicin izgled:

- Anabela je lepa žena, niko joj ne bi dao godine koje ima, ali da vam kažem, sve su one lepe, jer šminka čini čuda, a ona je lepa i bez šminke, deluje mlađe nego što jeste.

Komšinica iz zgrade u kojoj živi pevačica sa suprugom kaže:

- Ne slušam njenu muziku, ali viđam nju i supruga redovno. Ona je jedna obična žena. Lepša mi je nenašminka, nego sa šminkom. Dobrodržeća je i baka. Oni su tu već dugo, živeli su u drugim zgradama, a ovde su se preselili možda pre pet, šest godina. Dolazi njena ćerka Luna, viđam je ponekad kad izađem. Mene oni ne interesuju, ne posvećujem im pažnju, ljudi kao ljudi, okej su. Više se čuju njene kuce, nego ona. Nemam ništa protiv nje, ona je okej, srednja ćerka joj je malo slobodnija, malo više nego slobodnija, ova najstarija se udala, ona je srećna. Nikakav problem nemam sa njom, super je i kao komšinica, kada je u pitanju savet stanara, uvek se odaziva uredno, okej je.

