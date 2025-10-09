Slušaj vest

Rijaliti učesnica Milena Kačavenda u Rasjkom vrtu razgovarala je sa Drvetom o dešavanjima u Beloj kući i tom prilikom iznela šta se sve dešava u rijalitiju, a što gledaoci možda nisu videli.

- Šta te ovih dana najviše intrigira? - pitalo je Drvo.

Milena Kačavenda
Milena Kačavenda Foto: Printscreen YouTube

- Nešto su mi ovih dana svi bljak, svi su mi odvratni. Lakše bih nabrojala ljude koje mogu očima da gledam, nego ove koje ne mogu. Ne podnosim lažove kao što je Miljana smećarka koja provocira, pa sve okrene u svoju korist. Nervira me Uroš koji joj ne izlazi iz d*peta. Nervira me malo Sara koja ima istu boju glasu, njoj da neko umire i da se udaje isti joj je glas. Zorica je stvarno smeće od žene, govori o nekom čoporu i klanu, a organizovala je ptičurine i Mićin donji dom koji popunjava klupu. Najjače je što na Mićinem pabu piše "prijatelji", a ja bih napisala "s*ratori". Ona Grobinja i Kačavendina riba, hvala Bogu da je otišla u donji dom. Smećarka Galapagos je izmislila da joj je Anđelo vređao decu, a onda u sve ubacila Mikija bezm*dića. Zorica i njene lažne informacije, sve što baljezga je vezano za Anu Ćuričić - govorila je Milena.

Odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića ne prestaje da intrigira, a Kačavenda je otkrila koje je njeno mišljenje po tom pitanju.

- Krenula je priča u kući da postoji nešto između Asmina i Maje i kad sam krenula da obraćam pažnju videla sam da oni sede zajedno i da je Asmin više sa te strane. Ne znam šta da kažem. Maja je rekla juče da se distancirala i opet ne valja, a kad je Mina govorila da namerno neće da se distancira ni to nije valjalo. On je opušten, zeza se. Mislim da Stanija to može da vidi kao drugarstvo, opušten je sa ženama i jasno se oseti da nema ničega. Kad je odnos sa Majom u pitanju veoma je pipavo - priča ona i dodaje:

Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Znamo da je Maja imala greške sa partnerima bivših drugarica. Mislim da Asmin Staniju stvarno voli. Ovde se čuda dešavaju, ali se nadam da se tako nešto neće desiti. Asmin ne radi ništa ružno i mislim da Stanijin žuti karton jer vidi kako priča i smeta joj odnos sa Majom. Nikad nisam uspela da vidim kakvi su i o čemu pričaju. Kad je bila frka oko klipova, kad su Uroš i Maja lažinjali, otišli smo da spavamo, Asmin je rekao Maji da mu je pala u očima jer mulja i laže. Ja sam Vanji šapunula u krevetu da mi nije jasno i da ne znam šta ona ima da se pravda? On komentaripe da je Maja prelepa, ali mislim da to Staniji ne može da odgovara. Ja kad sam videla Staniju i Asmina delovali su mi kao baš zaljubljen par i da je njemu baš stalo, kao i njoj. Između Maje i Asmina vidim pozitivan vajb, možda ne ljubavni, ali neka pozitivna energija - govorila je Milena.

