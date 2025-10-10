Slušaj vest

Verenica Nerija Ružanjija, Hana, uključila se u emisiju i tom prilikom govorila je o svim jezivim detaljima koje je navodno preživela sa njegovom majkom Sitom Ahmić.

"Uništila je sve što je mogla"

Hana se putem audio poziva uključila u emisiju na RED televiziji i govorila o odnosu sa Nerijovom majkom.

- Ti nisi mogla kao svaka normalna devojka da uživaš u porođaju? - upitala je Anastasija.

- Nisam, sve što je mogla mi je uništila - rekla je Hana.

- Zbog čega Sita nije htela da da Neriju slobodno nakon što si se porodila? - upitala je voditeljka.

"Testitrala sam se na drogu"

- Nije htela da mu da ni petnaest minuta, pa ja sam se nakon porođaja s njim svađala što neće da traži od nje i kaže joj da mi treba. Nerio je tu poludeo, pretila mu je otkazom i dala mu je otkaz koji je trajao dan, a onda ga potom zvala sutra da se vrati što on nije hteo. Bio je sedam dana sa mnom, a potom se vratio. Kada smo bili kod Site, čula sam je kako komentariše sa prijateljicom da sam ružna i debela. Nerio je pobesneo kada je Sita tražila kod njega da se ja testiram na dr*gu i ja sam htela jer sam htela samo mir. Ja sam došla dole i Edita mi je rekla: ''Ti ćeš piškiti preda mnom'' i ja sam tražila Nerija. Ona je mene pozvala u toalet, a na podu je bio lavor i rekla mi je da tu piškim. Molila sam je za čašu jer nisam životinja, ona je rekla: ''Nećeš ti iz nikakve čase p*šati nego u lavor.'' Nerio se sada testirao pred ulazak u Elitu kod nje da joj pokaže da se ne dr*gira - govorila je Hana.

- Da li si osećala strah? - pitala je voditeljka.

- Ja i dan danas osećam strah, nelagodu i sramotu. Nikada nisam živela slobodno.

"Nikada nije video te pare"

- Da li je istina da mu je uzimala pare koje mu je Borisov brat uplaćivao? - nastavila je voditeljka.

- On nije imao svoju karticu već sve pare koje bi legle bi išle Siti. Ona je imala i punomoć i kartice od računa, tako da on nikada nije video te pare. Potrošila mu je sve pare i uzela je sve, imaju i prepiske - rekla je Hana.

- Snimila si kako ti nepoznati čovek dolazi - dodala je voditeljka.

- Bila sam kući s majkom. Ja sam čula kapiju i krenula sam da je zatvorim da ne bi celu noć lupalo, kad sam čula da se neko zapeo o spravu za roštilj. Uzela sam da snimim i taj čovek je pobegao. Sada patrola bude tu uveče uvek. Ta žena je spremna apsolutno na sve, kada sam imala šesnaest godina ona je slala Nikicu sa kombijem da me prati. Ona je poslala rodicu svoju da nas prati. Ona nas non stop uhodi - rekla je Hana.

