Slušaj vest

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš u prethodnom periodu postli su gotovo nerazdvojni, te mnogi komentarišu da se između njih osećaju varnice.

Iako je bivši košarkaš bio blizak sa nekoliko učesnica iz rijalitija, naveo je da je sve to šala i zabava.

Razmenjuju nežnosti

Pored čestih razgovora njih dvoje otišli su korak dalje i počeli javno da razmenjuju nežnosti i dodiruju se.

Milena i Janjuš sedeli su na garnituri u dnevnoj sobi kada je Janjušević spustio ruku na njene noge.

- Boli li te ovaj mišić? - pitao je Janjuš.

- Da - odgovorila je Milena.

- Hoćeš jedno parče pite? - pitao je Janjuš.

Milena Kačavenda
Milena Kačavenda sa Markom Janjuševićem razmenjuje nežnosti Foto: Printscreen

Janjuš o odnosu sa Milenom

Janjušević je nedavno progovorio o odnosu sa Kačavendom.

- Ako sve to bude kako treba napolju ćemo da vidimo kako ćemo i šta ćemo, ako se ne posvađamo. Ništa od toga u rijalitiju. Mi ovako jedno drugome prijamo. Pošto smo sad ovde zajedno voleo bih da javno obećamo ako nešto bude da mi ne ljubomoriše oko nekih riba - govorio je Janjuš.

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

 "Neko od tebe napravi cica macu"

Kačavenda iako tvrdi da od veze u rijalitiju nema ništa, ne krije da joj prija košarkaševa blizina.

- Neko iz tebe izvuče smeće, a neko od tebe napravi cica macu. Mi nismo u vezi, svako ima pravo da mu prilazi i on ima pravi da radi šta hoće - govorila je Milena.

Ne propustiteRijaliti"ČUJEM DA PRIČAJU..." Zadrugarka raskrinkala Maju Marinković i Asmina Durdžića, otkrila sve što se dešava, ovo gledaoci nisu videli
Screenshot 2025-10-02 224859 copy.jpg
StarsOD VELIKOG PRIJATELJSTVA DO POTPUNOG POSRNUĆA! Asmin izdao još jednu prijateljicu, krenuo da je vređa: Blamu, klošarko, najgora ženo...
Asmin i Kačavenda svađa
Stars"PO KREVETU SE VALJA SA JANJUŠEM" Marija Kulić otkrila detalje za koje niko nije znao!
snezana02-news1-nemanja-nikolic.jpg
Rijaliti"UZELA PARE OD DETETA DA BI URADILA GRUDI!" Otkriveni šok detalji o Siti Ahmić, ukućani ostali bez teksta zbog Neriovih tvrdnji!
Nerio želi da ga se Sita

 Janjuš pred ulazak u Elitu:

Janjuš ulazi u Elitu Izvor: Kurir