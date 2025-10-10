Slušaj vest

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš u prethodnom periodu postli su gotovo nerazdvojni, te mnogi komentarišu da se između njih osećaju varnice.

Iako je bivši košarkaš bio blizak sa nekoliko učesnica iz rijalitija, naveo je da je sve to šala i zabava.

Razmenjuju nežnosti

Pored čestih razgovora njih dvoje otišli su korak dalje i počeli javno da razmenjuju nežnosti i dodiruju se.

Milena i Janjuš sedeli su na garnituri u dnevnoj sobi kada je Janjušević spustio ruku na njene noge.

- Boli li te ovaj mišić? - pitao je Janjuš.

- Da - odgovorila je Milena.

- Hoćeš jedno parče pite? - pitao je Janjuš.

Milena Kačavenda sa Markom Janjuševićem razmenjuje nežnosti Foto: Printscreen

Janjuš o odnosu sa Milenom

Janjušević je nedavno progovorio o odnosu sa Kačavendom.

- Ako sve to bude kako treba napolju ćemo da vidimo kako ćemo i šta ćemo, ako se ne posvađamo. Ništa od toga u rijalitiju. Mi ovako jedno drugome prijamo. Pošto smo sad ovde zajedno voleo bih da javno obećamo ako nešto bude da mi ne ljubomoriše oko nekih riba - govorio je Janjuš.

"Neko od tebe napravi cica macu"

Kačavenda iako tvrdi da od veze u rijalitiju nema ništa, ne krije da joj prija košarkaševa blizina.

- Neko iz tebe izvuče smeće, a neko od tebe napravi cica macu. Mi nismo u vezi, svako ima pravo da mu prilazi i on ima pravi da radi šta hoće - govorila je Milena.

