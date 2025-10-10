Slušaj vest

O odnosu Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića ne prestaje da se priča otkako je on ušao u rijaliti program "Elita 9".

Njihova veza nailazila je na mnoge osude, a sada se spekuliše o Asminovim odnosima sa pojedinim zadrugarkama.

Jedva čeka da postane deda

Asminov otac, Mustafa, ne krije da želi da mu Stanija rodi unuče, a on se danas oglasio na svom Fejsbuku i oduševio mnoge:

- Ko mi prvi javi da je Stanija trudna dobija muštuluk sto hiljada evra, a ko mi kaže šta nosi, dobiće dvesta hiljada evra - napisao je Mustafa.

"Radovala sam da ću dobiti dete"

Inače, Stanija je nedavno pričala o gubitku bebe.

- To je nešto najlepše što sam priželjkivala da mi se konačno desi u životu, tako da sam se toj vesti veoma radovala, ali radost nije dugo trajala, jer se desio pobačaj i završila sam kod lekara. Najviše me je emotivno pogodilo, to nije mala stvar. Ne bih puno o tome da pričam, važno je da sam zdrava, prava i da mogu da imam decu. Verovatno se i desilo sa razlogom, jer, pogledajte šta se sve desilo, zamislite da sam bila trudna… Ne znam, neka bude kako Bog odluči - iskrena je bila Stanija, te dodala:

- Bio mi je najveća podrška u svemu tome. Vest o trudnoći sam krila od porodice i čekala neki lepši trenutak, da prođe koji mesec. Desilo se šta se desilo, i čuli su samo ove tužne vesti - dodala je starleta.

