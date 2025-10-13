Slušaj vest

Viktor Zeljko dobio je najmanje broj glasova i morao je da napusti Elitu 9. Naime, sinoć je voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane takmičare u izolaciju, a za opstanak u Beloj kući su se borili Milena Kačavenda, Viktor Zeljko, Ivana Jovanović i Uroš Stanić.

Viktor Zeljko izbačen iz Elite 9 Foto: Printscreen

Pošto nije bilo moguće realizovati igricu, takmičarima je saopšteno da nikome neće niti duplirani glasovi. Darko je nakon toga saopštio procente.

- 59% glasova u ovom trenutku ima Milena Kačavenda, 35% u ovom trenutku ima Uroš, 5% ima Ivana, a sa 1% takmičenje napušta Viktor - rekao je Darko, a takmičari su odmah počeli da se pozdravljaju sa Viktorom.

- Šta god bih rekao, ja bih slagao. Očekivao sam da ću pokidati, ali eto. Nisam uspeo da pronađem ljude i da se adaptiram. Na kraju je to rezultiralo mojim totalnim padom i ugasio sam se - rekao je Viktor.

Inače, on je pred ulazak u rijaliti otkrio detalje o sebi.