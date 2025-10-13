NIJE IMAO ŠANSE PORED RIJALITI IGRAČA: Dobio samo 1 posto glasova, cimeri ga zaskočili, a u studiju se potpuno slomio
Viktor Zeljko dobio je najmanje broj glasova i morao je da napusti Elitu 9. Naime, sinoć je voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane takmičare u izolaciju, a za opstanak u Beloj kući su se borili Milena Kačavenda, Viktor Zeljko, Ivana Jovanović i Uroš Stanić.
Pošto nije bilo moguće realizovati igricu, takmičarima je saopšteno da nikome neće niti duplirani glasovi. Darko je nakon toga saopštio procente.
- 59% glasova u ovom trenutku ima Milena Kačavenda, 35% u ovom trenutku ima Uroš, 5% ima Ivana, a sa 1% takmičenje napušta Viktor - rekao je Darko, a takmičari su odmah počeli da se pozdravljaju sa Viktorom.
- Šta god bih rekao, ja bih slagao. Očekivao sam da ću pokidati, ali eto. Nisam uspeo da pronađem ljude i da se adaptiram. Na kraju je to rezultiralo mojim totalnim padom i ugasio sam se - rekao je Viktor.
Inače, on je pred ulazak u rijaliti otkrio detalje o sebi.
- Snalažljivost je njegov glavni adut, a kako kaže, u Elitu 9 ulazi da pokaže da još uvek postoji kulturan narod. Luna Đogani je za njega top, a sebe vidi kao glavnog komentatora. Ulazi slobodan, a podrška od najbližih je ipak izostala.