Viktor Zeljko dobio je najmanje broj glasova i morao je da napusti Elitu 9. Naime, sinoć je voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane takmičare u izolaciju, a za opstanak u Beloj kući su se borili Milena Kačavenda, Viktor Zeljko, Ivana Jovanović i Uroš Stanić.

Viktor Zeljko
Viktor Zeljko izbačen iz Elite 9 Foto: Printscreen

Pošto nije bilo moguće realizovati igricu, takmičarima je saopšteno da nikome neće niti duplirani glasovi. Darko je nakon toga saopštio procente.

- 59% glasova u ovom trenutku ima Milena Kačavenda, 35% u ovom trenutku ima Uroš, 5% ima Ivana, a sa 1% takmičenje napušta Viktor - rekao je Darko, a takmičari su odmah počeli da se pozdravljaju sa Viktorom.

- Šta god bih rekao, ja bih slagao. Očekivao sam da ću pokidati, ali eto. Nisam uspeo da pronađem ljude i da se adaptiram. Na kraju je to rezultiralo mojim totalnim padom i ugasio sam se - rekao je Viktor.

Inače, on je pred ulazak u rijaliti otkrio detalje o sebi.

- Snalažljivost je njegov glavni adut, a kako kaže, u Elitu 9 ulazi da pokaže da još uvek postoji kulturan narod. Luna Đogani je za njega top, a sebe vidi kao glavnog komentatora. Ulazi slobodan, a podrška od najbližih je ipak izostala.

