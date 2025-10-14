Slušaj vest

Asmin Durdžić navodno će morati da napusti Elitu 9 kako bi otišao na suđenje. Naime, Asmin Durdžić će najverovatnije morati nakratko da napusti Šimanovce kako bi svedočio na sudu u korist Radomira Marinkovića Takija, oca Maje Marinković.

Asmin se tokom učešća u rijalitiju obratio Radomiru Marinkoviću Takiju i ponudio se da bude svedok na suđenju. Takođe, Asmin je šokirao tvrdnjama da je Sita Ahmić zapalila auto Radomiru Marinkoviću Takiju.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić zaprosio Milosavu Foto: Printscreen YouTube

Oglasio se Taki

Tim povodom se odmah oglasio i Taki.

- Drago mi je što je on to rekao. Moj advokat se bavi tim stvarima i to što je rekao da je Maja u svađama s Aneli koristila ono što je čula od njega – to je tačno. Sve što znamo, znamo od Asmina, jer je on bio u vezi sa Aneli i zna istinu iz prve ruke. Naravno da će moj advokat da ga pozove na svedočenje, kao što je i sam izjavio.

"Mogao je neko da nastrada"

Taki je zatim dodao da je Asmin optužio Situ Ahmić za umešanost u slučaj paljenja automobila:

- On tvrdi da je Sita poslala momke iz Sarajeva da mi zapale auto! Moj advokat je to već predao sudu i policiji. Kada Sita pređe ovde, moraće da ide na informativni razgovor i da kaže šta zna o tome! Nije samo meni izgoreo automobil, već i još sedam komšija. Mogao je neko da nastrada! Ja i dalje ne znam ko mi je zapalio auto, ali ako čovek ima dokaze, neka ih priloži i neka kaže sve što zna pred istražnim organima- rekao je Taki nedavno za Pink.rs.