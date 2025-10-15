Slušaj vest

Rijaliti učesnici Filip Đukić i Vanja Prodanović sinoć su posle žurke imali intimne odnose naočigled svih cimera u "Eliti 9". Nakon veze sa Tanjom Stijeljom Boginjom rijaliti zavodik Filip Đukić smuvao je i Vanju Prodanović i sa njom imao odnnos epred kamerama.

Njih dvoje su se posle žurke koja je sinoć održana na imanju u Šimanovcima zavukli ispod jorgan planine i počeli sa vrelom akcijom. Uopšte im nisu smetali ostali cimeri koji su bili svuda oko njih i nisu spavali, a snimak njihove vrele akcije možete pogledati OVDE.

Filip i Vanja su se potpuno prepustili strastima ove noći, a da li će ozvaničiti vezu, ostaje da ispratimo.

Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

Đukić važi za najvećeg rijaliti zavodnika, a nedavno je otkrio da je jedno vreme razmišljao o karijeri u porno industriji. 

Ne propustiteRijalitiSKANDALOZNI VODITELJ ULAZI U ELITU, A PRED MEDIJIMA SE HVATAO ZA POLNI ORGAN! Zgrozio sve prisutne, a mnogi ga znaju zbog afere s ovom pevačicom…
IMG-20250913-WA0339.jpg
StarsPAO PRVI INTIMNI ODNOS U ELITI! Uleteo joj u krevet pa krenulo HOPA-CUPA, isplivao snimak
Filip Đukić i Miljana Kulić vrela akcija
Rijaliti"POSLEDNJI PUT SE OGLAŠAVAM!" Anita Stanojlović se obratila javno zbog bivših momaka u Eliti 9, evo šta je je poručila!
Filip Djukic.jpg
RijalitiFILIP ĐUKIĆ MAZNUO BOGINJU! Oni su novi ljubavni par Elite 9: Evo sa kim je povezivana poznata tiktokerka (VIDEO)
Filip Đukić i Boginja