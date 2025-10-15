Slušaj vest

Rijaliti učesnici Filip Đukić i Vanja Prodanović sinoć su posle žurke imali intimne odnose naočigled svih cimera u "Eliti 9". Nakon veze sa Tanjom Stijeljom Boginjom rijaliti zavodik Filip Đukić smuvao je i Vanju Prodanović i sa njom imao odnnos epred kamerama.

Njih dvoje su se posle žurke koja je sinoć održana na imanju u Šimanovcima zavukli ispod jorgan planine i počeli sa vrelom akcijom. Uopšte im nisu smetali ostali cimeri koji su bili svuda oko njih i nisu spavali, a snimak njihove vrele akcije možete pogledati OVDE.

Filip i Vanja su se potpuno prepustili strastima ove noći, a da li će ozvaničiti vezu, ostaje da ispratimo.

