U Beloj kući prethodne noći luda žurka trajala je do ranih jutarnjih sati, a takmičari Elite su doživeli provod za pamćenje. Puno smeha, pevanja, alkohola i suza proteklo je u kazinu, a Bora Santana je u jednom trenutku grcao u suzama.

Bora ronio suze

Bora se slomio na komade i zaplakao javno pred svima.

Kada je čuo pesmu "Plačite sa mnom jesenje kiše" od Ljube Aličića, zapevao je iz sveg glasa, te je na stih "moja me mala ne voli više" Santana je završio u suzama.

Razvod mu teško pao

Bora se nedavno i zvanično razveo od bivše supruge Milice Kemez, sa kojom je bio od treće sezone Zadruge.

Njih dvoje stavili su tačku na odnos pred Božić, čega se Bora nedavno prisetio u Eliti.

- To mi je bilo najgore. Meni je to zbog praznika, veliki stan, 100 kvadrata i ni kerova nema. Ništa mi nije pisala, nije čestitala. Videla se sa Albinijima, nekima kojima sam trebao da j*bem mamicu. Mi smo se razišli 30. decembra, samo se pokupila i otišla. Javila se njena sestra i rekla joj da se pakuje i da ode - rekao je Bora.

Na pitanje kada je odmah nakon toga stigla da iznajmi stan, odgovorio je:

- Ne znam, slučajnost da je našla stan. Ja sam došao tu rekao sam joj da da kučiće i da se vrati. Sloba Radanović mi je bio velika podrška, Milan Petković, svaki dan su me zvali. To se odjednom desilo. Ona se plašila šta ću ovde da pričam i da ću da je pljujem. Sreo sam je u petak kad smo Filip i ja došli da se oprostimo od kolega, ona jedina nije došla i tražila je zamenu. Pretpostavljam da je to njen partner. Mogao je lepo da kaže da je sa njom u vezi. Ja sam otišao da rešavam to sa jednim što se viđala u restoran, sam sam bio. Ona je prvo htela da budemo drugari, radimo zajedno YouTube, izdajemo kuće. Ona je mene i gurala da uđem ovde, ispunio sam joj želju da joj bude lakše - nastavio je Santana.

"Sve me lomi"

Bora je nakon zvaničnog razvoda odmah ispred suda otvorio flašu šampanjca, a onda je nastavio da slavi u Beloj kući. Pre samo nekoliko dana otvorio je dušu u Rajskom vrtu i u razgovoru sa Drvetom mudrosti govorio o bivšoj ženi.

- Dešavaju se takve stvari, nije fora da neću da pljujem, pljuvao bih... Ima nekih stvari koje mi ne odgovaraju, to što je rekla da neće da se piše, a nastala je od televizije. Novinari i mediji treba da se ispoštuju, kad smo već prepoznatljivi, a ne popularni. Najbolje je ovako da ne dolazi do prevara u braku sa moje i njene strane. Sigurno je i njoj pao kamen sa srca i meni je isto. Jeste meni nekad teško, ne znam zbog čega... Mene sve lomi, sve mi se skupi. Tako neka reč i samo me slomi. Ovo mi se nikad u životu nije desilo. Meni je ovde lepo i nisam na silu, kao druga kuća mi je, ali mi fale ti neki lepi trenuci. Ja ovde gledam da nađem neke nove lepe trenutke, ali mi se sve vrati. Ne razmišljam o materijalnom jer sam shvatio da je čovek bogat uspomenama i to me slomi - govorio je Bora.

