Već neko vreme odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića jedna je od glavnih tema u rijalitiju. Nakon što je Asmin javno ostavio svoju devojku Staniju Dobrojević, podgrejala su se šuškanja.

Marinkovićeva je otvorila dušu kod Drveta mudrosti i priznala da joj cela priča postaje izuzetno neprijatna.

"Nema ničega"

- Što se Asmina tiče, postaje mi veoma neprijatno. Ne želim da se neko koga ja volim i gotivim oseća loše zbog mene. Razmišljam čak i krevet da promenim. On je meni nudio čokoladicu, ja sam rekla da ne treba da mi da, uzela sam na kraju i dala je Ivanu. Stanija je moja drugarica i veoma sam jasna kada kažem da ne želim da izgleda da tu nešto postoji, nema ničega - rekla je Maja, pa se osvrnula na Luku:

- Rekla sam da je lep i harizmatičan, ništa slagala nisam. Rekla sam da ništa ni tu ne postoji. Veoma je korektan, ne meša se u moj sukob sa Aneli, to je činjenica. Imam lepo mišljenje o njemu, to je sve - istakla je Maja.

Ostavio Staniju

Durdžić je u uživo programu izjavio da ipak ostavlja Staniju Dobrojević, a nešto kasnije je tvrdio da je to rekao samo da bi je zaštitio od pritiska javnosti i ukućana.

- Ne znam više ni šta da pričam, šta da iskomentarišem, šta da kažem sem da smo se izgleda on i ja složili oko jedne stvari, crvenog kartona. Da... Nisam ovo očekivala, ja sam u šoku da se ovo desilo toliko brzo, nije prošlo ni punih mesec dana od ulaska, zato što je imao opciju da uđe kao slobodan momak, ja sam ga to savetovala. Ne znam čemu onda onda poklon, izgleda da je to bila karta za ulazak u njegovu predstavu u kojj ja nisam čak ni statista. Ovo nije ljubav, ovo je scenario bez emocija, a ja sam verovala u iskrenost, to je kraj - rekla je Stanija, a Asminov otac nije krio koliko je razočaran.

"Veliko razočaranje"

Mustafa Durdžić iako je želeo da mu starleta podari unuče, a onda je promenio ploču.

- Muštuluk više ne vredi. Jedna starleta kojoj je dosadno slušati priču koju mama Nada priča o svom pokojnom sinu je moje veliko razočaranje - poručio je Durdžić, a ostaje da vidimo kako će na ovo reagovati Stanija.

