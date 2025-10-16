Slušaj vest

Asmin Durdžić od kako je ušao u Belu kuću jedan je od glavnih tema rijalitija, a njegovi burni međuljudski odnosi intrigiraju od samog starta.

Durdžića povezuju sa nekoliko učesnica, ali odnos sa Majom Marinković i Minom Vrbaški do sada je bio najintenzivniji.

I Miljana Kulić pala

Miljana je u jednom trenutku iskoristila priliku i uhvatila Durdžića "u mašinu", te je priznala svoje emocije i počela da ga ljubi.

- Osećam neodoljivu potrebu za tobom u svakom smislu te reči. Da li bi stupio u romansu i dao mi šansu? - pitala je Kulićeva.

- Moram prvo da raščistim neke stvari u svojoj glavi - odgovorio je Asmin.

- Ozbiljan si momak u svakom smislu. Da li bi mi dao šansu? - nastavila je Miljana.

- Bih - rekao je Asmin.

- Hajde da me poljubiš - rekla je Miljana i počela da ga grli, a pali su i poljupci.

Miljana Kulić ljubi Asmina Foto: Printscreen

Ostavio Staniju

Durdžić je u uživo programu izjavio da ipak ostavlja Staniju Dobrojević, a nešto kasnije je tvrdio da je to rekao samo da bi je zaštitio od pritiska javnosti i ukućana.

- Ne znam više ni šta da pričam, šta da iskomentarišem, šta da kažem sem da smo se izgleda on i ja složili oko jedne stvari, crvenog kartona. Da... Nisam ovo očekivala, ja sam u šoku da se ovo desilo toliko brzo, nije prošlo ni punih mesec dana od ulaska, zato što je imao opciju da uđe kao slobodan momak, ja sam ga to savetovala. Ne znam čemu onda onda poklon, izgleda da je to bila karta za ulazak u njegovu predstavu u kojj ja nisam čak ni statista. Ovo nije ljubav, ovo je scenario bez emocija, a ja sam verovala u iskrenost, to je kraj - rekla je Stanija, a Asminov otac nije krio koliko je razočaran.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

"Veliko razočaranje"

Mustafa Durdžić iako je želeo da mu starleta podari unuče, a onda je promenio ploču.

- Muštuluk više ne vredi. Jedna starleta kojoj je dosadno slušati priču koju mama Nada priča o svom pokojnom sinu je moje veliko razočaranje - poručio je Durdžić, a ostaje da vidimo kako će na ovo reagovati Stanija.

