Učesnica Elite 9 Milena Kačavenda, nastavlja prepucavanja sa Zoricom Marković, sa kojom otkako je ušla u rijaliti nije u dobrim odnosima, a sa svakom raspravom uvrede i pretnje su sve gore.

Naime, Zorica je Milenu sve vreme nazivala pogrdnim imenima, da bi se Milena u jednom trenutku okrenula ka njoj i počela da govori o bivšem suprugu Srđanju Kačavendi.

- Možeš ti, Zorice, do prekosutra da se šepuriš i da pretiš, ali nećeš se smejati doveka! Srđana previše pominješ, preko glave mu je dvojih prozivki, opasno rizikuješ da ostaneš bez kafane. Ne bih ti preporučila da ideš dalje sa provokacijama. Bolje da središ gubicu i da se dovedeš u red - pričala je Milena, a Zorica je ironično pozdravljala Srđana dok se smejala.

screenshot-13.jpg
Foto: Pritnscreen

Milena ratuje i sa Miljanom Kulić

Inače, najveći šok među zadrugarima izazvala je Milenina izjava o Kulićki, a tom prilikom tvrdila je da je Miljana želela smrt njenoj porodici.

- Rekla si da će moje sinove rak da pojede, da dožive saobraćajku i da im se tela ne nađu. Petak, subota, nedelja i ponedeljak si mi svaki dan pominjala mrtvu mamu i decu koja će da nastradaju u saobraćajki, kada si dobila kontru si počela da jaučeš kako ti ja napadam i vređam Željka. Ja ti nikada nisam tri godine pomenula dete - podsećala je Miljana sve vreme pred ostalim elitarima.

janjus.jpg
snezana02-news1-nemanja-nikolic.jpg
Maja Marinković Luka Vujović.jpg
Milena Kačavenda