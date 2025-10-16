Slušaj vest

Učesnica Elite 9 Milena Kačavenda, nastavlja prepucavanja sa Zoricom Marković, sa kojom otkako je ušla u rijaliti nije u dobrim odnosima, a sa svakom raspravom uvrede i pretnje su sve gore.

Naime, Zorica je Milenu sve vreme nazivala pogrdnim imenima, da bi se Milena u jednom trenutku okrenula ka njoj i počela da govori o bivšem suprugu Srđanju Kačavendi.

- Možeš ti, Zorice, do prekosutra da se šepuriš i da pretiš, ali nećeš se smejati doveka! Srđana previše pominješ, preko glave mu je dvojih prozivki, opasno rizikuješ da ostaneš bez kafane. Ne bih ti preporučila da ideš dalje sa provokacijama. Bolje da središ gubicu i da se dovedeš u red - pričala je Milena, a Zorica je ironično pozdravljala Srđana dok se smejala.

Foto: Pritnscreen

Milena ratuje i sa Miljanom Kulić

Inače, najveći šok među zadrugarima izazvala je Milenina izjava o Kulićki, a tom prilikom tvrdila je da je Miljana želela smrt njenoj porodici.