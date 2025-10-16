Maja Marinković tvrdi da je Asmin zaljubljen u nju

Maja Marinković odbila je Asmina Durdžića koji je obasipao poklonila kako bi je osvojio u "Zadruzi 9 Eliti". Naime, u toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Maju Marinković.

- Majo, kažeš Asmin tebe prati, a on noćas u pušioni i ti namerno dođeš tu?

- Ja sam došla sa žurke da jedem. Ne palim se na te primitivne stvari. Ko gubi ima pravo da se ljuti. Pokušavala sam da mu stavim na kulturan način do znanja, ali nije moglo - rekla je Maja u Zadruzi 9 Eliti.

- Ovako se ponaša jedna iskompleksirana devojka. Drugi primer je kad je došla da se masira sa Dačom, pa je poslala Daču da traži slatkiše - rekao je Asmin.

- Hvala za slatkiše, ali ja ne padam na te stvari - ubacila se Maja.

- Ja ne gledam Maju kao devojku za veru. Ne gledam je kao devojku za vezu iz poštovanja prema Staniji, a ona se iskompleksirala. Gledam je kao devojku da joj kupuje čokolade - rekao je Asmin.

- On je sve ovo započeo kada je meni i Mini rekao da primećuje neke stvari između Luke i Maje. Tada je rekao da će da se približi Maji, da vidi Lukinu reakciju. Rekao sam mu da već duboko ide i da ne treba zalazi u ove stvari. Mi smo ga upozorili. Maji je sve to prijalo. Ako se budem osećao ugroženo ja ću ispričati sve. Ima tu svega Milane. Nije Maja letela, nije ona taj tip. Sve joj je to prijalo. Možda bi joj prijalo da joj ja donosim čokoladu - počeo je Dača.

- Ja sam danas pogrešio prema Dači, nazvao sam ga poštarom. Ono što imam sam i kažem. Izvini što sam te nazvao poštarom - rekao je Asmin.

"Nekad sam imala greške, ali više nisam klinka"

- Jedino je Luka imao šansu da ispadne izigran, al je pao - rekao je Asmin.

- Ti ne postojiš! Sujeta! Hvala mu što je rekao da sam jako inteligentna i da jako dobro tumačim sve. Nekad sam imala greške, ali više nisam klinka. On se meni danas izvinio što je vikao na mene. Ja sam stavila tačku, nema dve. Njih samo malo potpališ i ispadnu smešni i lažovi - rekla je Maja.

- Ti si tačku stavljala iks puta, pa si primala hranu i čokoladice. Trebala si da kažeš: "Meni je Stanija drugarica, nabij te čokoladice u du*e" - rekao je Dača.

- I da sedim u ovom ćošku, biću bitnija. Mogu da kažu da sam nadmena i to je istina. Oni su postali bitni preko nekoga, on preko Stanije - rekla je Maja.

- Baš mi je simpatična, još mi se više sviđa - rekao je Asmin.

- Na kraju će završiti Asmin i Aneli. Ovde su dva ili tri paravana odigrana odlično. Dačo ima da kaže šta hoće još. Mi nemamo pojma da li on laže ili ne. Bebice, šta ako je on igrao igru kako bi prikrio to što radi. Sad ću ja najaviti da ću je*ati neku ženu, pa ću reći da je bila igra. On je došao da brani sebe i Staniju, a na kraju radi protiv svoje devojke - rekao je Mića.