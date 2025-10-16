Slušaj vest

Nakon što se saznalo da je Asmin Durdžić muvao Maju Marinković nakon raskida sa Stanijom Dobrojević, ona se odmah oglasila. Naime, Maja Marinković je priznala da je Asmin pokušavao da je osvoji, međutim više puta mu je to stavljala do znanja. Ipak, čini se da je on bio toliko uporan da je ona sinoć zbog toga odlučila da sve kaže javno.

- Ne palim se na te primitivne stvari. Ko gubi ima pravo da se ljuti. Pokušavala sam da mu stavim na kulturan način do znanja, ali nije moglo - rekla je Maja u Eliti 9.

Oglasila se Stanija

Ovim povodom se oglasila Stanija Dobrojević, koju je nedavno Asmin Durdžić ostavio tokom lajva u Eliti 9.

- Prekucala igricu. M - napisala je starleta i stavila emotikon srca.

Očigledno je Staniju oduševila odluka Maje da ne bude u vezi sa bivšim dečkom njene drugarice, iako je Marinkovićeva poznata po tome da je već bila u vezi sa mužem drugarice.

Stanija Dobrojević
Stanija Dobrojević oglasila se na Instagramu Foto: Printsceen /instagram

Ostavio Staniju u programu uživo

Podsetimo, Asmin Durdžić, šokirao je sve kada je u programu uživo raskinuo vezu sa starletom Stanijom Dobrojević.

Stanija Dobrojević je rekla da je dala Asminu "žuti karton" zato što je previše prisan sa Majom Marinković. Njega je to izrevoltiralo, te je odlučio da na njihovu vezu stavi tačku.

- Imam da kažem da žuti karton gledam kao crveni. Od danas sam slobodan i pušite mi svi ku*ac - rekao je Asmin.

Ne propustiteRijalitiASMIN DURDŽIĆ MORA DA NAPUSTI ELITU 9 Otkriveni detalji njegovog izlaska, u sve umešana Maja Marinković
Screenshot 2025-10-04 165918.png
StarsPRVO OGLAŠAVANJE STANIJE NAKON ASMIHOVE ODLUKE DA RASKINE S NJOM! Starleta ostala bez reči: Usaglasili smo se oko JEDNE STVARI...
Asmin otkrio da li ulazi u Elitu 9
Rijaliti"OVCE IDU U STADO" Stanija Dobrojević ne može da veruje šta se dešava u Eliti 8, ne prestaje da se oglašava o Asminu i Maji
Asmin ostavio Staniju
RijalitiSTANIJA BESNA ZBOG SVE PRISNIJEG ODNOSA ASMINA I MAJE! Oglasila se, sve su bliže RASKIDU: Ovakvo ponašanje nema opravdanja
stanija.jpg