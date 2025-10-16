Slušaj vest

Nakon što se saznalo da je Asmin Durdžić muvao Maju Marinković nakon raskida sa Stanijom Dobrojević, ona se odmah oglasila. Naime, Maja Marinković je priznala da je Asmin pokušavao da je osvoji, međutim više puta mu je to stavljala do znanja. Ipak, čini se da je on bio toliko uporan da je ona sinoć zbog toga odlučila da sve kaže javno.

- Ne palim se na te primitivne stvari. Ko gubi ima pravo da se ljuti. Pokušavala sam da mu stavim na kulturan način do znanja, ali nije moglo - rekla je Maja u Eliti 9.

Oglasila se Stanija

Ovim povodom se oglasila Stanija Dobrojević, koju je nedavno Asmin Durdžić ostavio tokom lajva u Eliti 9.

- Prekucala igricu. M - napisala je starleta i stavila emotikon srca.

Očigledno je Staniju oduševila odluka Maje da ne bude u vezi sa bivšim dečkom njene drugarice, iako je Marinkovićeva poznata po tome da je već bila u vezi sa mužem drugarice.

Stanija Dobrojević oglasila se na Instagramu Foto: Printsceen /instagram

Ostavio Staniju u programu uživo

Podsetimo, Asmin Durdžić, šokirao je sve kada je u programu uživo raskinuo vezu sa starletom Stanijom Dobrojević.

Stanija Dobrojević je rekla da je dala Asminu "žuti karton" zato što je previše prisan sa Majom Marinković. Njega je to izrevoltiralo, te je odlučio da na njihovu vezu stavi tačku.