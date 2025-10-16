Slušaj vest

Mina Vrbaški otvorila je dušu u Rajskom vrtu i sa Drvetom mudrosti progovorila o odnosu sa Terzom, ali i Asminom Durdžićem sa kojim je često povezuju.

"Ne može tako sa mnom"

Vrbaški je prvo govorila o svađama sa Asminom.

- Stavila sam mu do znanja da ne može sa mnom tako da razgovara. Ne dopada mi se kad padne pod Terzin uticaj. On je previše ušao u rijaliti. Mora da tri puta meri, a jednom da seče. Ne može da je 20 sati sa mnom i da se tako ponaša - govorila je Mina.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Mina Vrbaški završili ispod jorgana Foto: Printscreen YouTube

"Prija mi njegova pažnja, nisam se zaljubila"

Mina je zatim prokomentarisala odnos sa Terzom i otkrila šta je najviše nervira u njegovom ponašanju.

- Ne mogu da shvatim da je juče pred spavanje dok sam se molila, vidim da me nešto mazi po ruci. Sve mu je bilo smešno i slatko, pa kad je došao crni sto on se namrštio. Ne mogu da verujem da čovek za dva sata promeni svoju facu i ponašanje. On samo čuje ono što želi da čuje. Stavlja ljude iz mog okruženja u isti koš. Ustaje i aplaudira Ivanu, a on mi je govorio da sam ku*va. On prihvata samo ono što njemu odgovara. Nemam više ono simpatisanje u sebi. Više nema to uopšte. Moraću da budem povezana sa njim, ali bih volela da se završi što pre.

1/5 Vidi galeriju Mina i Terza Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Normalno da mi je bitnije mišljenje prijatelja, nego dečka koji je prolazna stvar. Ja se nisam zaljubila, prija mi njegova pažnja. Simpatično mi je sve, nemam to problem da kažem. Smeškamo se, ali je to u granici normale. Savetovala sam ga da neke stvari ne treba da radi, što je možda moja greška - pričala je Mina.

Ovako je Mina proslavila rođendan: