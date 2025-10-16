Slušaj vest

Mina Vrbaški, koja je u "Eliti 9" ušla u vezu sa Borislavom Terzićem Terzom koja je trajala samo tri dana, sada je progovorila o svojim emocijama.

Danima se u rijalitiju govorilo o tome da ona simpatiše Asmina Durdžića, većina učesnika "Elite 9" sigurna je da je ona zaljubljena u Stanijinog sada već bivšeg dečka, pa je sada rešila da ispriča sve o njihovom odnosu.

- Stavila sam mu do znanja da ne može sa mnom tako da razgovara. Ne dopada mi se kad padne pod Terzin uticaj. On je previše ušao u rijaliti. Mora da tri puta meri, a jednom da seče. Ne može da je 20 sati sa mnom i da se tako ponaša - rekla je Mina, pa se dotakla i svog odnosa sa Terzom.

Mina Vrbaški Foto: Printscreen YouTube

Prenaglila

- Ja sam malo prenaglila kasnije. Ne mogu da shvatim da je juče pred spavanje dok sam se molila, vidim da me nešto mazi po ruci. Sve mu je bilo smešno i slatko, pa kad je došao crni sto on se namrštio. Ne mogu da verujem da čovek za dva sata promeni svoju facu i ponašanje. On samo čuje ono što želi da čuje. Stavlja ljude iz mog okruženja u isti koš. Ustaje i aplaudira Ivanu, a on mi je govorio da sam ku*va. On prihvata samo ono što njemu odgovara. Nemam više ono simpatisanje u sebi. Više nema to uopšte. Moraću da budem povezana sa njim, ali bih volela da se završi što pre. Normalno da mi je bitnije mišljenje prijatelja, nego dečka koji je prolazna stvar - rekla je Mina.

Fanovi uz pomoć veštačke inteligencije spojili Minu i Asmina Foto: Printscreen Instagram

Ona je bila izričita u tome da nije zaljubljena u Durdžića, zvanog Alibaba.

- Ja se nisam zaljubila, prija mi njegova pažnja. Simpatično mi je sve, nemam to problem da kažem. Smeškamo se, ali je to u granici normale. Savetovala sam ga da neke stvari ne treba da radi, što je možda moja greška - rekla je Mina.

Maja otkačila Asmina zbog Stanije

Inače, u toku emisije "Pitanje gledalaca" došlo je do razmirice između Asmina i Maje Marinković sa kojim je sve do sada bila u odličnim odnosima. Ona je rešila da se distancira od njega, jer joj smetaju priče da gaje emocije jedno prema drugome s obzirom na to da joj je Stanija Dobrojević drugarica. Maja je istakla da je uverena da Asmin ima prema njoj emocije.

Foto: ATAIMAGES, Marko Karović

- Ne palim se na te primitivne stvari. Ko gubi ima pravo da se ljuti. Pokušavala sam da mu stavim na kulturan način do znanja, ali nije moglo. Hvala mu što je rekao da sam jako inteligentna i da jako dobro tumačim sve. Nekad sam imala greške, ali više nisam klinka. On se meni danas izvinio što je vikao na mene. Ja sam stavila tačku, nema dve. Njih samo malo potpališ i ispadnu smešni i lažovi. On ne zaslužuje da bude dečko Stanije Dobrojević. Pokazao je da je neveran muškarac. Dača i Mina su bili njegove pismonoše, a Dača ne sme da napadne svog gazdu - rekla je Maja.