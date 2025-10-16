Slušaj vest

Pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović oglasila se i prokomentarisala neke od glavnih tema koje poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

Da li si pratila svađe Matore i Anđela? Mnogi zbog toga misle da te Matora i dalje nije prebolela, pa i sam Anđelo.

- Njih dvoje imaju sukob još od "Elite 7" koji mislim da će trajati zauvek. Nisam ispratila konkretno te neke svađe, ali verujem da se Matora namenski vraća na vezu mene i Anđela kako bi je uopšte bilo u rijalitiju jer drugu poentu nema. U tom sukobu bez obzira u kakvom sam odnosu sa Anđelom, uvek sam na njegovoj strani. Isti je slučaj i sa Ivanom Marinkovićem.

Anita podržava Uroša Stanića, ali smatra da njegovo prijateljstvo s Majom Marinković nije istinsko Foto: Screenshot

Da li si ispratila da su se Uroš i Maja pomirili? Da li je njihovo prijateljstvo iskreno ili su dobri iz nekog interesa?

- Ispratila sam da su se pomirili, ne smatram da im je prijateljstvo iskreno. Smatram da ih vezuju isti neprijatelji i da ga je Maja uzela uz sebe kako bi se svađao za nju i vodio njene ratove, jer je poznato da Urošu malo treba da se za nekog veže i da onda skače kao nenormalan za tu osobu.

Kako ti se čine dešavanja Maja, Asmin i Luka? Ko se sviđa Maji?

- Maji se dopada Luka, Asminu se dopada Maja, ko će s kim završiti još uvek ne mogu da prognoziram, ali mislim da ni Luka nije ravnodušan prema Maji.

Filip Đukić voli što s njim u Elitu 9 ulaze Janjuš i Bora Santana Foto: Printscreen

Pala je vrela akcija između Filipa i Vanje, da li misliš da će on sa njom pokušati nešto više od odnosa bez obaveza?

- Ne mislim da će Filip sa njom pokušati bilo šta ozbiljno, on je po tom pitanju vrlo otvoren i direktan i nema problem s tim da kaže šta želi.

Nedavno si Filipu poslala poklon u "Elitu", šta si time htela da mu poručiš?

- Htela sam samo da mu poručim da mislim na njega, jer u zatvorenom prostoru znači bilo kakav znak pažnje.

Kurir.rs/Pink.rs