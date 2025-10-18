Slušaj vest

U ''Eliti 9'' učesnici su se okupili oko crnog stola i biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Prvi će biti Uroš Stanić jer ne poštuje što ga neko voli. Nikad nije poštovao šta sam ja činio za njega, a pre neki dan je došao i rekao za Maju: ''Ona je najveće zlo koje sam ikada upoznao'' i ja sam te tešio. Kada se sve to završilo, onda si došao sa Majom i ti mene kao provocirao. Ti se prema meni užasno ponašaš - rekao je Janjuš.

Međutim, Uroš mu nije ostao dužan, već ga odmah potkače.

- I ti sI se prema meni užasno ponašao u sedmici kad si me sa Aneli samo koristio da dobiješ Vesnu - rekao je Uroš.

- Sledeća osoba je Sara Stojanović koja nema blama od svoje porodice i dozvolila je sama sebi da joj niko ne veruje. Treća osoba je Sara Raičević koja sebe isto ne poštuje i ušla si u vezu sa tri muškarca za mesec dana - rekao je Janjuš.

- Ti nemaš m**a da navedeš Asmina i Luku koji nisu dosledni svojim vezama, kao i Maju što ne smeš da navedeš. Ti praviš decu po rijalitiju i bežiš - rekao je Uroš.

Naredni je reč dobio Anđelo Ranković.

- Danas ću navesti Uroša Stanića, Ivana Marinkovića i Zoricu Marković - rekao je Anđelo.

