U ''Eliti 9'' takmičari biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Neću da budem licemer tako da ću navesti sve one za koje sve ove dane pričam, a to su Luka, Alibaba i Maja - rekla je Matora.

Naredni je reč dobio Ilija Pečenica.

- Navešću Saru, Sunčicu i Boru - rekao je Pečenica.

Naredni je reč dobio Nerio Ružanji.

- Ja ću navesti Anastasiju zbog njenog odnosa prema Bori, a mislim da ti prija samo što ti Bora daje cigare. Druga osoba je Sara i treća osoba je Uroš zbog Maje i isti dan kad ste se pomirili, ti si rekao: ''Znam šta radim'' - rekao je Nerio.

Kurir.rs

