Slušaj vest

U ''Eliti 9'' takmičari biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Neću da budem licemer tako da ću navesti sve one za koje sve ove dane pričam, a to su Luka, Alibaba i Maja - rekla je Matora.

Naredni je reč dobio Ilija Pečenica.

- Navešću Saru, Sunčicu i Boru - rekao je Pečenica.

Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen Instagram

Naredni je reč dobio Nerio Ružanji.

- Ja ću navesti Anastasiju zbog njenog odnosa prema Bori, a mislim da ti prija samo što ti Bora daje cigare. Druga osoba je Sara i treća osoba je Uroš zbog Maje i isti dan kad ste se pomirili, ti si rekao: ''Znam šta radim'' - rekao je Nerio.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsHANA PRIZNALA DA JE KORISTILA NARKOTIKE! Neriova verenica otvorila dušu, a zbog jednog pitanja potpuno pobesnela
Hana i Nerio Ružanji srećni zajedno
StarsSITA ĆE SE RAZBESNETI! Hana objavila fotku sa Neriom koja šalje jasnu poruku, evo o čemu je reč
Hana se oglasila povodom Nerija
StarsPONOVO ŠOKIRA JAVNOST: Nerio izneo šokantne tvrdnje o svojoj majci Siti: BILA JE DVA PUTA NA PSIHIJATRIJI
Nerio Ružanji i Sita Ahmić
StarsOVAKO IZGLEDA DOM U KOM ŽIVE NERIO I HANA! Isplivala kompletna istina, pogledajte snimak
Hana se oglasila povodom Nerija
StarsNERIO SE ŽENI U ELITI! Organizovaće se svadba kakva do sada nije viđena, isplivali svi detalji
Nerio Ružanji izneo šok tvrdnje o majci Siti Ahmić

 Uroš Stanić pred ulazak u Elitu 9:

Uroš Stanić ulazi u Elitu u stilu Lejdi Gage Izvor: Kurir