Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević jedna je od najpraćenijih Srpkinjama na društvenoj mreži Instagram.

Sad je odlučila da podeli statistiku jedne svoje objavljene fotografije, pa je pokazala koliko njih je objavu videlo, a koliko je lajkovalo istu.

Broj pregleda njene predelje slike je znatno veći od broja sviđanja, što je nju navelo na razmišljanje:

Stanija Dobrojević podelila statistiku njene objave na Instagramu
Stanija Dobrojević podelila statistiku njene objave na Instagramu Foto: Printscreen Instagram

- 1,8 miliona pregleda, a samo 11 hiljada lajkova. Znači 80 posto me gledaju, a ne prate! - poručila je ona prvo.

- Računica jasna, gledaju me svi, ne lajkuju javno, prate tajno. Zanimljiva statistika, zar ne? - dodala je Stanija.

Inače, u pitanju je njena fotografija na kojoj je pozirala golog stomaka, sa dekolteom u prvom planu.

Kurir.rs

Ne propustiteRijaliti"STANIJA IH JE SVE NAPRAVILA, ASMIN SE PONAŠA KAO PSIHOPATA" Maja Marinković ocrnila Asmina, s Aneli obrisala pod: Ona je sponzoruša, nesposobna žena
Maja Marinković Stanija Dobrojević Aneli Ahmić Asmin Durdžić
StarsMOJ 'VERNI' MUŠKARAC SE POKAZAO KAO ODBAČENA IGRAČKA: Stanija dala svoj sud o Asminu i otkrila šta očekuje od Maje Marinković
Asmin ostavio Staniju
StarsASMINOV OTAC ŽALI ZA BIVŠOM SNAJKOM: Podelio fotografiju Stanije i njega posle raskida
stanija-asimn.jpg
RijalitiASMIN DURDŽIĆ MORA DA NAPUSTI ELITU 9 Otkriveni detalji njegovog izlaska, u sve umešana Maja Marinković
Screenshot 2025-10-04 165918.png
RijalitiOGLASILA SE STANIJA NAKON ŠTO JE MAJA ODUVALA ASMINA: Dečko je javno ostavio, pa muvao njenu drugaricu - starleta sve rekla u dve reči (FOTO)
Asmin ostavio Staniju

Stanija Dobrojevic najavila ekskluzivu za Kurir Izvor: Kurir