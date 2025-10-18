Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević jedna je od najpraćenijih Srpkinjama na društvenoj mreži Instagram.

Sad je odlučila da podeli statistiku jedne svoje objavljene fotografije, pa je pokazala koliko njih je objavu videlo, a koliko je lajkovalo istu.

Broj pregleda njene predelje slike je znatno veći od broja sviđanja, što je nju navelo na razmišljanje:

Stanija Dobrojević podelila statistiku njene objave na Instagramu Foto: Printscreen Instagram

- 1,8 miliona pregleda, a samo 11 hiljada lajkova. Znači 80 posto me gledaju, a ne prate! - poručila je ona prvo.

- Računica jasna, gledaju me svi, ne lajkuju javno, prate tajno. Zanimljiva statistika, zar ne? - dodala je Stanija.

Inače, u pitanju je njena fotografija na kojoj je pozirala golog stomaka, sa dekolteom u prvom planu.

Kurir.rs