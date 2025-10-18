Slušaj vest

Sanja Grujić i Marko Stefanović svoju vezu započeli su u “Zadruzi 6“, a njihova ljubavna romansa obeležila je i prethodnu sezonu “Elite“ i bili su jedan od najkomentarisanijih parova.

Od trenutka kada su započeli romansu mnogi su komentarisali kako će njihova ljubav brzo doživeti kraj što su oni demantovali, a nedavno se među gledaocima opet povela polemika da je rijaliti par raskinuo. Ekipa “Blica“ odlučila je da poseti Sremsku Mitrovicu gde živi ovaj rijaliti par, a oni su pred našim kamerama progovorili o njihovoj ljubavi i otkrili šta je prava istina.

- Svi pišu da smo raskinuli i da nismo više zajedno, ali i da nas je neko oteo. Tako da raskinuli definitivno nismo, a nismo ni oteti za sad. Živimo zajedno sve po starom ovde u Sremskoj Mitrovici i nismo prekidali. Uvek govore do kad ćemo biti zajedno, a mi smo kao vino što smo stariji, to smo bolji, a ostali neka imaju rokove i neka postanu jogurt ili kiselo mleko. Mi smo zajedno dok se volimo i ne mora da znači da će nešto trajati ceo život ili da će završiti sutra, ali ono što je sigurno da ćemo uvek biti prijatelji i da smo obeležili jedno drugom jedan deo života koji niko neće moći da nadomesti – rekla je Sanja za “Blic“, dok je Marko istakao da zbog posla gledaoci nemaju priliku da ih viđaju često zajedno.

- Stvarno nam je u fokusu posao od kada sam izašao puno radim i izbacio sam svoj čaj za mršavljenje, imao sam i razgovor sa porodicom i sad se tek adaptiramo na spolja.

ULAZAK U ELITU 9

Oni su progovorili i o ulasku u “Elitu 9“

- Gde je jedna tačka, uvek mogu da se dodaju dve, tako da se nikad ne zna. Prošli put smo pričali da nećemo više, pa smo ušli. Sada ne razmišljamo jer moramo neke stvari napolju da odradimo koje smo hteli. Od nas uvek očekujte neočekivano i prošli put je dogovor bio da Sanja gleda mene, pa je onda došla, ali super je sve to prošlo i izgurali smo zajedno – ispričao je Marko, a onda se osvrnuo na njegov buran odnos sa porodicom.

- Video sam se sa njima, otišao sam kući i nisam imao ništa novo da raspravljam. Rešili smo nesuglasice, a Sanja je u istom odnosu sa njima u kakvom je pričala i tamo. To nisu stvari koje trebaju da se rešavaju javno, ali drago mi je da sve što sam pričao se ispostavilo da je istina.

O TUŽBAMA

Sanja je otkrila da je brojne rijaliti učesnice tužila, ali i da jedva čeka da ih sretne na sudu.

- Sve učesnice koje su izmišljale priče će što su pričale morati i da dokažu. Treba da postoji granica, jer mnoge od njih su fokusirane ne neke priče iz spoljnog sveta, u smislu rekla neka tamo druga osoba… Moja porodica je bila uvučena i učesnici nisu birali koga vređaju i bar zbog porodice treba da isteram to na neki čistac. Od tužbi ću postati milionerka iz blata – sa osmehom priča ona.

“OTKAZALI SMO SVADBU, UPISUJEM FAKULTET“

Iako su prošli put pred našim kamerama najavili svadbu, ovoga puta situacija je drugačija.

- Uskoro će nam biti tri godine veze, ali mislim da neće još doći do svadbe, jer uvek se vratimo u rijaliti i onda sve počinjemo u krug. Što se tiče svađa i problema mi ih nemamo, jer smo preko dana u svojim poslovima, a uveče smo zajedno. Svađaju se parovi kada su ceo dan zajedno, a ovako odlično funkcionišemo – rekla je Sanja dok je Marko dodao:

- Mi se taman napolju naviknemo i onda opet uđemo u rijaliti. Sada su nam želje zajedničko putovanje, a i da se oporavimo od rijalitija. Takve su okolnosti i tako je ispalo da je svadba otkazana i prolongirana. Po izlasku iz “Elite“ odmah sam izbacim čaj i sve je lepo krenulo, a imamo još jednu biznis ideju u planu i ako to ostvarimo možemo da završimo sa poslovnim obavezama – priča Marko, dok Sanja ističe da joj je plan da upiše fakultet.

- Planiram da ulažem u sebe, da dovedem svoj fizički izgled do savršenstva i da upišem Pravni fakultet, ali to ću još videti prijemni je daleko i imaću vremena da se spremim. Pogrešila sam profesiju i treba da se posvetim nečemu što mi ide i što volim. Što se Kije Kockar tiče, taman mogu da razmenjujem skripte sa njom. Svadba neka sačeka da završim fakultet, posle ako bude bio razvod da mogu sama sebe da branim, sa obzirom da je Marko u materiji i parama trebaće mi dobar advokat kad to sve budemo delili.