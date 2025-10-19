Slušaj vest

Tanja Stijelja Boginja poželela je da njoj i Sari Raičević, Asmin Durdžić da hranu kako bi spremile ručak, ali Alibabu nije zanimao ručak već je bio opčinjen grudima Sare Raičević.

- Idem bre, hoće s**a da mi ispadne - rekla je Sara.

- J***le te sise - dodaje Alibaba.

- Pa kako mi tako kažeš Asmine? - upitala je Sara.

Sara Raičević Foto: Boba Nikolić

- Pa nek ispadnu, šta fali? Nije ti Bog dao s**e da ih kriješ nego je dao s**e da se gledaju - rekao je Alibaba.

- Nije Bog dao, ja sam dala - rekla je Sara.

- Pa što da ih kriješ? - upitao je Alibaba.

- Treba malo da ih smanji - rekao je Bora.

- Ne, ne. To treba da se udara ovako - pokazao je Alibaba i pljeskao rukama.

- Dojadilo mi više da su moje s*se brend ovde - dodala je Sara.

Kurir.rs

