ASMIN DURDŽIĆ ZGROZIO JAVNOST Opčinjen grudima cimerke, odmah zamislio i javno rekao šta bi joj radio, Staniju nema ni na mapi!
Tanja Stijelja Boginja poželela je da njoj i Sari Raičević, Asmin Durdžić da hranu kako bi spremile ručak, ali Alibabu nije zanimao ručak već je bio opčinjen grudima Sare Raičević.
- Idem bre, hoće s**a da mi ispadne - rekla je Sara.
- J***le te sise - dodaje Alibaba.
- Pa kako mi tako kažeš Asmine? - upitala je Sara.
- Pa nek ispadnu, šta fali? Nije ti Bog dao s**e da ih kriješ nego je dao s**e da se gledaju - rekao je Alibaba.
- Nije Bog dao, ja sam dala - rekla je Sara.
- Pa što da ih kriješ? - upitao je Alibaba.
- Treba malo da ih smanji - rekao je Bora.
- Ne, ne. To treba da se udara ovako - pokazao je Alibaba i pljeskao rukama.
- Dojadilo mi više da su moje s*se brend ovde - dodala je Sara.
