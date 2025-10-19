Slušaj vest

Asmin Durdžić, učesnik "Elite 9", privlači pažnju javnosti svojim šok postupcima, a o njegovom odnosu sa bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, te mnogim učesnicama rijalitija, ne prestaje da se priča.

Sad se oglasila njegova tetka Nazifa, koja je otkrila detalje iz Asminovog života, a posebno se osvrnula na njegovo odrastanje.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić u Eliti Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić, Printscreen

- Ja sam Asminova rođena tetka, sestra njegove majke, Nazifa. On je super uvek bio. Sjajno dete. Ništa loše nemam da kažem. Nikad ništa nije ukrao, nikom nije napakostio, takav je. Ne da na sebe i to je on - rekla je ona.

Prokomentarisala je vrednost kuće Durdžić u njegovom rodnom mestu.

- Da se kuća nalazi u gradu, bila bi veoma skupa. Nalazi se na selu, zbog toga joj vrednost nije toliko visoka - jasna je bila Nazifa.

"Norica je plakala zbog mene..."

Otkrila je i da li je Asmin dovodio bivšu Aneli Ahmić i njihovu ćerku Noru u pomenutu kuću.

- Jeste, da. Norica mala je plakala zbog mene. Nisam je videla sigurno dve godine. Žao mi je jer je ne viđam, volim decu, jer ja nisam imala puno dece. Aneli je dolazila na dan jedan. Pozdravi se sa mnom, kao i ja sa njom. Ja sam rekla i Asminovoj mami Mevlidi u jednom trenutku da uzme Noru tu kod sebe, ali ona je žena operisala kuk, kičmu... Plašila se da Nora bude kod nje često, kako Ahmići ne bi rekli da nisu brinuli o Nori, znate kakava su deca, zaigraju se, pa slučajno padnu... - istakla je na kraju Asminova tetka.