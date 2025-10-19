Slušaj vest

Asmin Durdžić, učesnik "Elite 9", privlači pažnju javnosti svojim šok postupcima, a o njegovom odnosu sa bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, te mnogim učesnicama rijalitija, ne prestaje da se priča.

Sad se oglasila njegova tetka Nazifa, koja je otkrila detalje iz Asminovog života, a posebno se osvrnula na njegovo odrastanje.

Asmin Durdžić u Eliti Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić, Printscreen

- Ja sam Asminova rođena tetka, sestra njegove majke, Nazifa. On je super uvek bio. Sjajno dete. Ništa loše nemam da kažem. Nikad ništa nije ukrao, nikom nije napakostio, takav je. Ne da na sebe i to je on - rekla je ona.

Prokomentarisala je vrednost kuće Durdžić u njegovom rodnom mestu.

- Da se kuća nalazi u gradu, bila bi veoma skupa. Nalazi se na selu, zbog toga joj vrednost nije toliko visoka - jasna je bila Nazifa.

"Norica je plakala zbog mene..."

Otkrila je i da li je Asmin dovodio bivšu Aneli Ahmić i njihovu ćerku Noru u pomenutu kuću.

- Jeste, da. Norica mala je plakala zbog mene. Nisam je videla sigurno dve godine. Žao mi je jer je ne viđam, volim decu, jer ja nisam imala puno dece. Aneli je dolazila na dan jedan. Pozdravi se sa mnom, kao i ja sa njom. Ja sam rekla i Asminovoj mami Mevlidi u jednom trenutku da uzme Noru tu kod sebe, ali ona je žena operisala kuk, kičmu... Plašila se da Nora bude kod nje često, kako Ahmići ne bi rekli da nisu brinuli o Nori, znate kakava su deca, zaigraju se, pa slučajno padnu... - istakla je na kraju Asminova tetka.

Kurir.rs/Pink

Ne propustiteRijalitiASMIN DURDŽIĆ ZGROZIO JAVNOST Opčinjen grudima cimerke, odmah zamislio i javno rekao šta bi joj radio, Staniju nema ni na mapi!
Screenshot 2025-10-04 170033.png
StarsŽESTOKA SVAĐA MINE I ASMINA! I ona pokazala da ima svoj stav: Ne možeš tako da mi se obraćaš...
Screenshot 2025-10-02 181927.png
RijalitiTAKI MARINKOVIĆ SE OGLASIO ZBOG ASMINA I LUKE VUJOVIĆA Evo šta misli o elitarima koji pokušavaju da mu osvoje ćerku: Svi su odlepili za njom...
radomir-taki-marinkovic-2.jpg
StarsMOJ 'VERNI' MUŠKARAC SE POKAZAO KAO ODBAČENA IGRAČKA: Stanija dala svoj sud o Asminu i otkrila šta očekuje od Maje Marinković
Asmin ostavio Staniju
Stars"OGLASI SE, INAČE..." SITA AHMIĆ DUGUJE PARE ASMINOVOM OCU: Mustafa otkrio da su hijade evra u pitanju, pa joj zapretio
Asmin tvrdi da je Sita vezivala sina i htela da ubije bebu njegove devojke