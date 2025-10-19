Slušaj vest

Mina Vrbaški i Asmin Durdžić ćaskali su u pušinici i sve vreme vodili jako čudan razgovor obzirom da su pričali u šiframa, ali ni jedno ni drugo nisu skidali osmeh s lica.

- Misliš da nisam normalan? - upitao je Alibaba.

- Ne mislim, znam - rekla je Mina.

- Ja sam najluđa osoba na svetu, Kaži mi šta si htela da mi kažeš - rekao je Alibaba.

Mina Vrbaški i Asmin Durdžić se ljube Foto: Printscreen Instagram

- Neću, nisi ni ti meni rekao - rekla je Mina.

- Pa ja tebi ne mogu da kažem, budi sama pametna. Objasnio sam ti jutros na garnituri neke stvari i mislim da nisi toliko glupa da moram da se ponavljam - rekao je Alibaba.

- Samo mora da mi se ponovi - rekla je Mina.

- Drugom prilikom, ajde u krevet da mi kažeš - rekao je Alibaba.

- Neću, ti meni reci prvo - rekla je Mina.

- Ja sam tebi sve rekao, nisi glupa: ''Sestro moja'' - rekao je Alibaba.

Kurir.rs

