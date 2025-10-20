Slušaj vest

Dača Virijević, Ivana Jovanović i Vanja Živić su se borli za opetanak u rijalitiju. Vanja je odnela pobedu u igrici i njoj su doplirani glasovi, dok je elu kuću zauvek naopustila Ivana Jovanović Pljugica.

Nakon napuštanja Bele kuće, u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević otkrila je zbog čega nije bila više aktivna.

- Što te nije bilo više? - upitala je Dušica.