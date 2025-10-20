Nakon napuštanja Bele kuće, u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević otkrila je zbog čega nije bila više aktivna.
Rijaliti
ONA JE IZBAČENA IZ ELITE 9: Čim je stigla kod Dušice Jakovljević u studio otvorila dušu - evo zašto je razočarana (VIDEO)
Dača Virijević, Ivana Jovanović i Vanja Živić su se borli za opetanak u rijalitiju. Vanja je odnela pobedu u igrici i njoj su doplirani glasovi, dok je elu kuću zauvek naopustila Ivana Jovanović Pljugica.
Nakon napuštanja Bele kuće, u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević otkrila je zbog čega nije bila više aktivna.
- Što te nije bilo više? - upitala je Dušica.
- Ja sam iznenadila samu sebe, očekivala sam stvarno više od sebe. Sve je to mnogo lakše dok se gleda iz toplog doma uz kokice nego kad ste zaista učesnik - rekla je Ivana.
