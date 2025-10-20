Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Miki Dudić otvorio je dušu i ispričao sve o svom poroku. Podsetimo, sin Zlate Petrović i Hasana Dudića svojevremeno je imao problem sa kockom.

Sad je sa suzama u očima priznao da je namučio svoju porodicu.

Bio u dugovima do guše

- Zlata je otišla sa Jovanom i ostavila mi pare koje sam ja ra***bao brzo, a ostavila mi je za more. Rekla mi je tada da imaju neke pare, da zlu ne zatreba, ja sam i to ra***ao. Kada se vratila ja sam otišao kod druga da budem. Meni je sad smešno, ali tad je ozbiljan problem. Izgubio sam zbog kockanja vreme, zdravlje i živce. Namučio sam toliko porodicu, uvukao sam ih u mulj. Svi su se borili sa mnom. To je bio najveći razlog da me ostavi. Ja sam njen nakit i burme zavalio. Čovek da se posrami. Imao sam dugove do guše! - rekao je Miki, koji se stidi svega šta je radio zbog kocke.

Miki Dudić Foto: Kurir

Cimer Luka Vujović ga je pitao da li je nekada došlo do toga da nije imao izlaz, a on se tada još više otvorio.

- Da. Tri sata sam razmišljao i gledao odakle da skočim. Izgubio sam stan i onda smo kad se sin rodio prešlo kod tašte. Ona je krvavo radila za ono što ću ja lako da skrcam. Nisam ja bio sam tad nego konjina odrasla. Dan je bio kao godina kad sam primao pozive pretnji. Išao sam na odvikavanje, na duhovnu pomoć, kod popa. To je život, bitno je samo pobediti i izdići se iznad toga. Najgore je što sam nastavljao da se lupam i da se vadim. Bilo je perioda kad mi je hiljadu dinara značilo sve - rekao je Miki.

Posvetio se karijeri muzičara

Inače, Mikijev otac Hasan je nedavno za Pink.rs prokomentarisao učešće svog sina u rijalitiju.

Zlata Petrović i njen stariji sin Miki Dudić Foto: Damir Dervišagić

- Odličan je, što se mene tiče, on je naivan dečko za tamo. Imam mnogo dragih ljudi tamo koje gotivim, ali ih je tamo puno. Njih 49 ili 50 su sačuvaj Bože, nit alata ni zanata... On hoće da se uozbilji i uradi neki svoj program. On hoće moje sve pesme i aranžmane, koje sam ja otpevao, hoće da preradi u novom ruhu, jedno dvadesetak pesama, koje će puštati po 10. On na tome radi sada.