Miki je kroz suze progovorio o problemu sa kockom, a kako kaže, zbog toga je zadao patnju svojoj porodici.

- Zlata je otišla sa Jovanom i ostavila mi pare koje sam ja ra***bao brzo, a to je bilo za more. Rekla mi je tada da imaju neke pare, da zlu ne zatreba, i to sam ra***ao. Kada se vratila otišao sam kod druga. Meni je sad smešno, ali tad je ozbiljan problem. Izgubio sam zbog kockanja vreme, zdravlje i živce. Namučio sam toliko porodicu, uvukao sam ih u mulj. Svi su se borili sa mnom. To je bio najveći razlog da me ostavi. Njen nakit i burme sam zavalio. Čovek da se posrami. Imao sam dugove do guše - priznao je on.

- Da li ti je nekad došlo do toga da nemaš izlaz? - pitao ga je Luka.

- Dori sata sam razmišljao i gledao odakle da skočim. Izgubio sam stan i onda smo kad se sin rodio prešlo kod tašte. Krvavo je radila za ono što ću ja lako da skrcam. Nisam bio sam tad nego konjina odrasla. Dan je bio kao godina kad sam primao pozive pretnji. Išao sam na odvikavanje, na duhovnu pomoć, kod popa. To je život, bitno je samo pobediti i izdići se iznad toga. Najgore je što sam nastavljao da se lupam i da se vadim. Bilo je perioda kad mi je hiljadu dinara značilo sve - dodao je Dudić.

Kurir.rs

