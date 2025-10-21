Slušaj vest

Voditelj Darko Tanasijević uspešno već godinama vodi rijaliti program na Pinku, a sada je bez dlake na jeziku otkrio sa kojim kolegama je blizak, kao i kako gleda na povremene psovke Milana Miloševića, koje se često tokom programa.

Darko tvrdi da program vodi svako na svoj način, kao i da je narodu to sve verovatno simpatično kada je Milan u pitanju.

- Svako od nas ima neki svoj izraz i način na koji vodi program. Imamo ljude koji nas više vole ili manje vole. Nekima je Milan najsimpatičniji, nekima Dušica, nekima ja. Što se mene tiče, nije mi se desilo da mi izleti neka reč - rekao je Darko.

1/5 Vidi galeriju Darko Tanasijević je rijaliti učesnicima doneo tortu, koja je zbog jednog detalja svima privukla pažnju. Foto: Printscreen Pink

- Milan je drugačijeg senzibiliteta, drugačija mu je energija sa učesnicima, a drugačija i meni. Verujem da nekada u toku tih debata te stvari izlete za crnim stolom. Živi smo ljudi i ne treba to uzeti za zlo. Kad je Milan u pitanju, to je i simpatično i viralno, te bude simpatično gledaocima. Mislim da nikada nije prešao liniju koju ne bi trebalo da pređe. Nekad nas savlada i umor, tu je i način komunikacije koji imaju neki ljudi, tačnije rijaliti učesnici, pa je nekad teško dopreti do njih.

Dušica i ja se čujemo, ali nismo kao pre

Darko i Dušica Jakovljević bili su nekad vrlo bliski, a danas se ređe čuju.

- Dušica i ja smo u odličnim odnosima i to će tako i da ostane. Naravno ne družimo se kao pre što smo se družili, ali potpuno je normalno da se ljudi malo udalje ili zbliže. Nema ničeg lošeg ili čudnog u tome. Od mene će uvek da ima poštovanje, ljubav i ruku za bilo kakvu pomoć. Bili smo prisniji ranije, provodili mnogo više vremena zajedno, a sada se viđamo nedeljom kada radimo izbacivanje. Nekad se samo dve energije umore jedna od druge i to je u redu.

1/14 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Jelena Simonović, Printscreen Pink, Printscreen/Instagram