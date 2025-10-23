Slušaj vest

Miljana Kulić nikada nije krila da je u rijalitiju zaradila ogromnu sumu novca, a retko ko je video njenu kuću pre nego što je postala deo formata.

Prva rijaliti majka živela je u Nišu sa roditeljima u kući obrasloj u korov, što se može videti i na Guglovim mapama.

Kuća bez fasade, oronula kapija...

Dom porodice Kulić tada je izgledao potpuno drugačije nego danas, bila je bez fasade, kapija oronula, dvorište zaraslo u korov neki delovi kuće nisu ni postojali.

Zidovi bez fasade, oronula kapija i biljke zarasle u korov samo su neki od prizora starog doma.

Podsetimo, Kulićeva je u jednoj sezoni "Zadruge" navodno za svoje učešće trebalo da dobija oko 3.000 evra nedeljno, odnosno oko 120.000 evra za 10 meseci, koliko je sezona trajala.

Učešćenjem u nekoliko sezona rijalitija "Zadruga" , Miljana je zaradila novac kako bi renovirala kuću i sada njene komšije u Nišu mogu samo da joj pozavide.

Unutrašnjost je potpuno renovirana, "udarena" je nova fasada, a ogromna kapija krije šta se dešava u njihovom dvorištu.

Podsetimo, Miljana je trenutno u rijalitiju "Elita" i redovno ulazi u sukobe sa svojim cimerima, a kako je nedavno navela, ovoga puta želi da pobedi i posveti se privatnom biznisu.

