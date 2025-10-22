Slušaj vest

Pevačica Ana Bekuta govorila je o fazama kada je bila na dijeti i podelila brze recepte za ručak, a za koje je potrebno vrlo malo novca.

Kako je istakla, za ručak od samo 500 dinara, može da se napravi zdrav obrok, a koji može da traje i do tri dana.

Naglasiti treba da mnogo šnicli bude spremno od samo 300 grama mesa.

Potrebni sastojci su:

300 grama mlevenog mesa

2 kašike brašna

obaren pirinač

Dve kašike ulja

Jedan umućeno jaje

pola praška za pecivo

vegeta, so i biber.

Ana je inače ranije uspela da skine dosta kilograma uz regulisanu ishranu, a ovaj recept svakako je dobar za one koji uz par namirnice i malo novca mogu da sprema nešto što može i više puta da se jede.

Poboljšala joj se krvna slika

Pevačica je objasnila da je nedavno proveravala krvnu sliku posle promenjene ishrane, te i da su rezultati odlični. Ona jede pretežno zdravu i kuvanu hranu, te joj je režim doneo sjajne rezultate.

- Za početak dana Ana uzima tinkturu od ulja origana sa plavom spirulinom. Zatim ide doručak koji se sastoji od kaše sa ovsenim pahuljicama, kokosovim mlekom, narandžom i crnom čokoladom. Za ručak petog dana dijete Ana je dobila potaž od povrća, ćufte od oslića sa brokolijem i vitaminsku salatu sa crnim susamom u jestivoj korpici od jabuke.

