Nakon što se pojavila informacija da večeras ulazi u "Elitu", Sita je okačila svoju sliku, u jeku javnog prepucavanja sa ocem bivšeg zeta Asmina Durdžića.

- Ne žurim. Kad udarim, biće tačno kad treba i tačno gde boli - poručila je Sita u opisu objave na Instagramu.

Sita Ahmić u besnoj mašini sprema se za ulazak u Elitu 9 Foto: Printscreen/Instagram

Sita odgovorila Asminovom otacu

Nakon što je Asminov otac Mustafa Durdžić putem mreža poručio Siti da je "veštica" i da će "potonuti na dno okeana", Anelina sestra nije birala reči:

- Muki naš "detektiv" objavio stare četove i ne skonta natpis: "Izet ne radi broj". Kad te sopstveni skrinšot razotkrije. Na aparatima si, Muki. Obrati pažnju na detalje, molim. Brat nema dugo kontakt s tobom, jer ti je brat moralna gromada i neće da ima ništa s tobom. Mi objavljujemo samo istinu i dokaze, Muki, jer su u laži kratke noge.

Sita Ahmić odgovorila Asminovom ocu Foto: Pritnscreen/Instagram

Sin o problematičnom odnosu sa Sitom

Podsetimo, malo pre Aneli je u rijaliti ušao Sitin sin Nerio, što je šokiralo sve. Nerio je izneo sav "pljav veš" iz porodičnog odnosa sa majkom. Nerio tvrdi da je Sita koristila svog tadašnjeg muža Nikicu za svoje "prljave poslove", te da je navodno od njega zahtevala da gurne Neriovu trudnu ženu niz stepenice kako bi izgubila bebu.

"Tražila je da prebije Hanu dok je bila trudna"

- Pokušala je od Nikice da napravi svog potrčka za te stvari. Tražila je od njega da prebije Hanu dok je bila trudna. To je bilo zbog toga da bi izgubila dete. Ko bi prebio trudnu ženu? Ne znam kako ostatak sveta misli, ali verujem da me neki podržavaju - rekao je Nerio koji je otkrio šta poseduje u telefonu.

Sitini Ilegalni poslovi

Dubrovčani su veoma besni na Siti Ahmić i celu njenu porodicu. Kako su ispričali za Kurir, ona je sve što je radila radila ilegalno, a poreska joj je upala u kuću kako bi zaplenila novac i kombi. Kako su tvrdili, ona je Dubrovnik ojadila za 80.000 evra radeći ilegalno kao taksi prevoznik.