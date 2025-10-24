Slušaj vest

Kristijan Golubović je tokom učešća u rijalitiju "Zadruga" započeo je vezu sa 27 godina mlađom Kristinom Spalević, sa kojom je ostao u vezi i nakon izlaska iz rijalitiju, a danas uživaju u zajedničkom životu sa dvoje dece koje su dobili.

Iako su nedavno imali krizu u odnosu, odlučili su da svojoj ljubavi daju još jednu šansu, a čini se da je Kristijasn u naletu sreće obećao svojoj dragoj prsten na ruci.

Naime, bivša zadrugarka neretko snima Golubovića u raznim situacijama, te klipovima neretko nasmeje svoje pratioce na Instagramu.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović traži ruku Kristine Spalević Foto: Printscreen Instagram

Ona je sada snimila Kristijana sa njenim roditeljima, te je izjavila da je došao da traži njenu ruku od njenog oca.

"Kristijane, hoćeš da pričaš sa mamom i tatom ono što si rekao? Ozbiljna je tema. Hteo je da vas pita za moju ruku. Mora da se ispoštuje", počela je Spalevićeva.

"On ti uzeo i glavu i ruku i d**e", ubacila se njena majka.

"Stariji sa od tvog ćaleta"

Kristijan je u jednom trenutku otkrio da je stariji od njenog oca.

"Kristina, to tako ne ide usred razgovora nekog petoj, ti si se sad setila to. Kakva bre, ruka, posebno da tražim, pa nisam ja u 16, veku, vitez. Stariji sam od tvog ćaleta, a kao: "Izvini, možeš da mi daš ruku tvoje ćerke"? Dvoje dece, krenuli u srednju školu", govorio je Golubović.

Kurir.rs

Kristijan na deponiji: