Otac Asmina DurdžićMustafa Durdžić je podržavao njegovu emotivnu vezu sa Stanijom Dobrojević, međutim čini se da su se sada stvari promenile, te bi želeo da mu snajka bude Mina Vrbaški.

Sve je počelo kada se telefonskim putem u emisiju "Elite" uključila Nada Ružanji, baka Neria Borisa Ružanjija, gde je sa svima podelila svoju tešku životnu priču o pogibiji sina Borisa, odnosu sa nekadašnjom snajom Sitom Ahmić i unukom Neriom.

Staniji priča dosadna

Problem je nastao jer je Nada tokom pauze za reklame čula Stanijin komentar da joj je "priča dosadna, jer priča naširoko, sa mnoštvom detalja, te da mnogo toga u studiju nije uspela ni da čuje", što joj je gospođa u nastavku emisije i te kako zamerila.

Stanija, koja se prethodno rasplakala dok je gledala prilog o Neriu, pokušala je da se opravda i Nadi stavi do znanja da nije imala lošu nameru, već da je zbog loše telefonske linije slabo razumela sve o čemu je pričala, međutim ovaj njen gest razljutio je i nesuđenog svekra Mustafu, koji se tim povodom oglasio na društvenim mrežama.

- Muštuluk više ne vredi! Jedna starleta kojoj je dosadno slušati priču koju mama Nada priča o svom pokojnom sinu je moje veliko razočaranje - poručio je Mustafa.

Oduševljen Minom Vrbaški

Mustafa je potom na Fejsbuku pratiocima objašnjavao kako se nije "odrekao" Stanije, međutim, ali zato Minu Vrbaški, koja je sve prisnija sa Asminom hvali javno.

