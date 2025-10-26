Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Ana Jovanović udaje se danas za izabranika Nikolu Ilića s kojim ima dete.

Ana je objavila fotografiju sa Nikolom iz automobila, a kako možemo videti, ona je odabrala elegantnu belu venčanicu sa tilom dok je gornji deo od cirkona. Nikola je bio u crnom smokingu sa kravatom.

Ana Jovanović se udaje Foto: Printscreen/Instagram

"Hoću da imam najlepšu venčanicu"

Ana je nedavno govorila o svadbi i otkrila kako su tekle prireme.

- Budžet za svadbu nam je sada troduplo veći, svidela mi se venčanica koju sam htela da iznajmim, zatim sam videla neku drugu koju sam na kraju kupila. Ne želim da se nakon moje svadbe neko pojavi u istoj venčanici. Jeste nekako skupo, ali to je naš dan - rekla je nedavno Ana.

- Pravimo i svadbu i krštenje i hoću da taj dan imam najlepšu venčanicu, najbolju kosu, šminku... sve da ide po protokolu. Ne mislim da je to bacanje para, to je naš dan i hoću da sve bude glamurozno i luksuzno. Ne žalim, košta, ali koliko košta nek košta. Bitno da je sve to lepo i kvalitetno.

Muž nosi nanogicu

Podsetimo, njen partner Nikola je trenutno na izdržavanju kućnog zatvora, pa tako nosi nanogicu.