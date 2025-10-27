Slušaj vest

Miljana Kulić, Aneli Ahmić i Mladen Stojanović Piksi borili su se za optanak u Šimanovcima.

Oni su u diskoteci igrali igricu u kojoj su pobedniku duplirani glasovi. 

Pobedu i izaovu odneo je Piksi, ali mu to nije pomoglo i on je morao da napusti takmičenje.

- Ukućani su me baš voleli, kao da smo na utakmici, a ne u Šimanovcima. Ja sam sebe sam iznenadio. Previše sam se opustio kao da sam u nekom centru na planini, kao da sam u nekom filmu. Šteta što nije bila otvorena kapija, pa da sam mogao malo više da šetam - rekao je razičaran Piksi.  

