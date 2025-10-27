Mladen Stojanović Piksi, iako je pobedio u igrici i duplirani su mu glasovi, napustio je Šimanovce
Rijaliti
NIJE MU POMOGLA NI POBEDA U IGRICI: Napustio razočaran i odmah otkrio šta mu je najviše smetalo u Šimanovcima
Miljana Kulić, Aneli Ahmić i Mladen Stojanović Piksi borili su se za optanak u Šimanovcima.
Oni su u diskoteci igrali igricu u kojoj su pobedniku duplirani glasovi.
Pobedu i izaovu odneo je Piksi, ali mu to nije pomoglo i on je morao da napusti takmičenje.
- Ukućani su me baš voleli, kao da smo na utakmici, a ne u Šimanovcima. Ja sam sebe sam iznenadio. Previše sam se opustio kao da sam u nekom centru na planini, kao da sam u nekom filmu. Šteta što nije bila otvorena kapija, pa da sam mogao malo više da šetam - rekao je razičaran Piksi.
