Takmičarka "Zadruge 9 Elite" Tanja Stijelja poznatija kao Boginja, otkrila je da je jako mlada ostala bez oba roditelja. Naime, Tanja je govorila o svom odrastanju, ratu u Hrvatskoj i smrti roditelja, te nije mogla da zaustavi suze.

- Ja ne bih iznosila ovu priču da me neki drugi pitao, ali ovako mi je okej. Nema potrebe da lažem bilo šta, ali napolju ljudi ne znaju - rekla je Boginja.

- Imaš li brata ili sestru? - upitao je Luka.

- Imam i brata i sestru koji su stariji - rekla je Boginja.

Izvinila bi se bratu i sestri

- Želim da razmisliš kome bi rekla: ''Izvini'' kada bi znala da za 24 sata napuštaš ovaj svet? - upitao je Luka.

- Samo bratu i sestri, nikom više. Mislim da u nekim situacijama nisam bila dovoljno prisutna u njihovom životu, ali nisu oni razlog već ljudi kod kojih smo živeli i eto tako - plakala je Boginja.

- U kakvom si odnosu sa bratom? - upitao je Luka.

- U dobrim smo odnosima, ali putevi su nam se razdvojili. Kada smo otišli iz te kuće u kojoj smo živeli, svi su krenuli svojim nekim putem. Nisam bila baš kako treba i nisam slušala toliko brata kao i sestru, zbog toga bih se izvinila - rekla je Boginja.

Mamin brat me se odrekao

- Da li imaš osobu koja te izdala, a ni danas ti se nije izvinila? - upitao je Luka.

- Da, to je od moje mame rođeni brat gde smo i živeli. Oni su nas uzeli kad sam se rodila i prešli smo da živimo kod njih, a odrekli su nas se pre dve godine i mene, i brata i sestre. Odrekli su nas se zbog stana i para, kada je ljudima u životu sve malo i žele sve za svoju decu onda druga deca postanu nebitna. Mene je to povredilo - rekla je Boginja.

- Kako je zapravo devojci koja misli da ima sve u životu, a zapravo je tužna i zna da nije imala ono što su deca imala kroz život? - upitao je Luka.

Tatu raznela granata