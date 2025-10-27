Slušaj vest

Maja Marinković danas izgleda potpuno drugačije u odnosu na prvo javno pojavljivanje u rijalitiju "Zadruga". Kako je već opšte poznato Marinkovićeva je promenila lični opis, a u svoje lice i telo uložila je oko 30.000 evra.

Maja planira da vadi silikone?

Zbog reči njenog bivšeg partnera Marka Janjuševića Janjuša, da je njena zadnjica najružnije urađena u istoriji tih operacija, Maja je posumnjala da je možda vreme da se reši sililona, te je tražila savet od Anđela Rankovića.

- Šta misliš da izvadim silikone? - pitala ga je Maja.

- Iz du*eta da, obavezno - odgovorio je Ranković.

- A grudi? Imam najbolje grudi od svih, majke mi. A šta fali mojoj guzi? - nastavila je Marinkovićeva.

- Pa previše mi je nešto... Ne, ne sviđa mi se lepše mi je i da nemaš du*e nego da imaš takvo. Kao platični lavor da si stavila - iskreno je rekao Anđelo.

U izgled uložila 30.000 evra

Pričalo se da je na plastične operacije ćerke, Radomir Taki Marinković pukao čak 30.000 evra. Naime, Maja je uradila usta, zube, grudi, jagodice, trepavice, nos, obrve, takozvane ''mačije oči'', a izvadila je i rebra kako bi bila mršavija. Njene stare fotografije ponovo se šeruju po društvenim mrežama, a komentari poput "promenila je celu glavu" samo se nižu.

"Lepota je skupa"

- Pre nekoliko godina platio sam joj grudi, usne i tetovaže. To me je koštalo 10.000 evra. Lepota je skupa! Sada sama zarađuje, pa je dala novac za operaciju nosa, porcelanske zube koji su je papreno koštali, ali i sve drugo što je želela da promeni na sebi - rekao je Taki jednom prilikom.

Starleta je estetskim operacijama promenila je lični opis, a ugradila je i silikone u zadnjicu.

- Javljam se da vas obavestim kako je protekla operacija. Sve je prošlo u najboljem redu. Hvala puno mojim pravim prijateljima. Ja sam odlično, rezultati su fantastični - rekla je ona, dok je ležala na stomaku, pa onda kameru okrenula ka pozadini u koju je ugradila 500 kubika silikona.

