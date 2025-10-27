Slušaj vest

U rijalitiju „Elita 9“ takmičari su dobili zadatak koji je izazvao mnogo emocija i stavio odnose među ukućanima na veliki test - svaki učesnik mora da izabere tri osobe koje su ga najviše razočarale tokom protekle nedelje i da pred svima objasni razloge svog izbora.

- Prvo mesto Ilija Pečenica. Znam sa kim se družiš i sa kakvim ljudima, poznatim ličnostima, znam kako se ponašaš, a ovde ti zameram jer ne iznosiš svoje mišljenje. Druga osoba je Sara jer si mi spominjala dete kad smo ušli u sukob, a ja sam ti to oprostio. Treća osoba je Dušica koja je Boginju nisko udarala, a kad bude čula njenu životnu priču neće joj biti dobro - rekao je Terza.

Žestoka svađa

Međutim, dnevni sastanak prekinula je svađa Aneli Ahmić i Luke Vujovića sa Miljanom Kulić, a Asmin Durdžić stao je između zaraćenih strana kako ne bi došlo do fizičkog sukoba koji je, zna se, žestoko kažnjiv.

- Dr*ljo, mama ti je napolju, k*rvo raspala. Mamu ti j*bem, k*rvo jedna. Gde si ti Marija, dr*ljo? - urlala je Aneli.

- Gde ti je Grofica? Nerio je sve pričao. Sestra ti je k*rvo kao i ti - dodala je Miljana.

- Svi ti se raspadaju, tata ti je alkoholičar, mama k*rva i j*bao ju je Bebica - nastavila je Ahmićeva.

S obzirom da je Miljana fizički naštetila Vujoviću, ostaje nam da ispratimo hoće li biti novčano kažnjena zbog kršenja osnovnog prava boravka u Šimanovcima.

Kurir.rs

