Nerio je otkrio da je pod majlinom prisilom rekao da ne želi da viđa baku i deku

Snajka Site Ahmić Hana Duvnjak imala je lajv uključenje na Instagram profilu i to prvi put pošto je njen dečko Nerio Boris Ružanji ušao u Elitu 9.

Hana se snimala u kupatilu dok se šminkala, a tom prilikom su njeni pratioci mogli da vide kako ona zapravo izgleda.

Na sebi je imala top majicu, a pokazala je i svoje tetovaže. Ona je odgovarala na pitanja koja su joj pristizala. Jedno od njih bilo je vezano za svadbu sa Neriom.

1/5 Vidi galeriju Hana Duvnjak Foto: Pritnscreen/Instagram

Prave svadbu

- Svadba će biti jako brzo, nadam se, jedva čekam. Planiramo da imamo još troje dece. Nerio mi mnogo nedostaje, sve što radim radim zbog Neria. Tužim Situ, imam previše dokaza - rekla je Hana u lajv obraćanju.

Ona je otkrila da li planira da uđe u Elitu 9.

- Ne znam da li ulazim u Elitu, videćemo - poručila je Hana.

Sita je optužila da koristi narkotike

Podsetimo, Sita je optužila Hanu da koristi narkotike, a Hana je iznela svoju stranu priče.