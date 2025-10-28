SNAJKA SITE AHMIĆ SNIMALA LAJV, POKAZALA KAKO IZGLEDA! Hana udarila kontru svekrvi: Nerio i ja pravimo svadbu, imaćemo još troje dece - evo da li ulazi u Elitu
Snajka Site Ahmić Hana Duvnjak imala je lajv uključenje na Instagram profilu i to prvi put pošto je njen dečko Nerio Boris Ružanji ušao u Elitu 9.
Hana se snimala u kupatilu dok se šminkala, a tom prilikom su njeni pratioci mogli da vide kako ona zapravo izgleda.
Na sebi je imala top majicu, a pokazala je i svoje tetovaže. Ona je odgovarala na pitanja koja su joj pristizala. Jedno od njih bilo je vezano za svadbu sa Neriom.
Prave svadbu
- Svadba će biti jako brzo, nadam se, jedva čekam. Planiramo da imamo još troje dece. Nerio mi mnogo nedostaje, sve što radim radim zbog Neria. Tužim Situ, imam previše dokaza - rekla je Hana u lajv obraćanju.
Ona je otkrila da li planira da uđe u Elitu 9.
- Ne znam da li ulazim u Elitu, videćemo - poručila je Hana.
Sita je optužila da koristi narkotike
Podsetimo, Sita je optužila Hanu da koristi narkotike, a Hana je iznela svoju stranu priče.
- Arya sada spava. Sita šta pričas ti ženo?! Od troje dece, dvoje ne zna pričati, nemoj svoj nemar meni prebacivati! Videli smo svi kako i Nora priča, ostavi se mog deteta više na miru! Moja Arya ima dve i po godine, priča dete na tri jezika neke reči. Ko mi kaže?! Sita, kad si čula Ariju zadnji put? Videla si je kad je imala osam ili devet meseci zadnji put, nikad nazvala nisi da je čuješ, da je vidiš makar na kameru, ne znaš ni kada joj je rođendan, ne znaš ništa o mom detetu. Ti abecedu ne znaš sa 45 godina, a moje dete sa dva zna na dva jezika! Idi odgajaj svoju decu, non stop si na tiktoku, Instagramu, kad ti brineš za tu jadnu decu?! Ahhh da, Nadija ih čuva da ti možeš skakati okolo. Koliko ja znam mala deca ne smeju piti normabele, a ti svojoj daješ da možeš visiti stalno na telefonu, zato te Nikica i prijavio socijalnoj - napisala je Hana.